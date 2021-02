Média: Babiš se ve Vídni setká se svým protějškem. Chce zjistit, jak fungují samovýtěrové nosní testy

Tyto samovýtěrové testy se začaly v Rakousku používat na začátku tohoto týdne. Testy nejsou stejné jako klasické PCR testy, vzorek se neodebírá z nosohltanu, ale pouze z nosu v hloubce asi dvou centimetrů. Výhodou je, že k němu nejsou zapotřebí žádní zdravotníci. Podle rakouského ministerstva školství bylo odhaleno zatím 198 případů s tím, že neměli žádné příznaky.

Aktuální situace v zemi

Nutno podotknout, že v České republice se učí žáci stále distančně. Rodiče a zástupci politické opozice však tlačí na vládu, aby se děti co nejdříve vrátily do škol. To je i jeden z důvodů, proč Babiš odjel do Rakouska – aby se informoval o tomto novém způsobu testování. Kromě toho bude však tématem debaty mezi oběma státníky i boj proti pandemickým a bilaterálním problémům.

Co se týče aktuální situace v zemi, pak za včerejší den bylo provedeno přes 27 tisíc PCR testů a přes 30 tisíc antigenních testů. Z toho bylo za čtvrtek potvrzeno 8 916 případů. Aktivních případů zůstává v zemi ještě stále přes 100 tisíc, naopak vyléčených pacientů je již přes 955 tisíc. Nemoci podlehlo 17 902 osob. Hospitalizaci v současné době vyžaduje 5771 lidí. Celkově bylo v Česku naočkováno 421 046 osob, za včerejšek přibylo 17 648 lidí s očkováním.

Na 100 tisíc obyvatel připadá za posledních 14 dní asi 946 případů nákazy. Na hodnotu indexu PES má kromě toho vliv i 14denní průměr pozitivně testovaných mezi seniory. Počet nákaz mezi nimi stoupl na 743 případů za posledních 14 dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Dalším faktorem, který má na index PES vliv, je podíl hospitalizovaných, u kterých se nákaza zjistila v nemocnici. Tento ukazatel klesl nepatrně na 45,68 procenta.

Již od poloviny ledna odpovídá index čtvrtému stupni, avšak stále v zemi platí pátý stupeň. Kvůli tomu, že nemocnice jsou kapacitně naplněné, změna se žádná nechystá.

Připomeňme, že včera po dlouhém jednání nakonec Poslanecká sněmovna nepodpořila prodloužení nouzového stavu. Ten tak končí v neděli 14. února. Dolní komora rovněž nevyslyšela přání předsedy vlády Andreje Babiše, aby byl nouzový stav prodloužen alespoň o 14 dní. Kabinet původně žádal prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Pro prodloužení vystupoval na jednáních předseda vlády Andrej Babiš, který během rozpravy uvedl, že nouzový stav je instrument umožňující provádění protikoronavirových opatření.