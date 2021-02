„Nezapomínejme kvůli covidu na hrozbu masové migrace.“ Václav Klaus varoval před skrytým nebezpečím

„Covid a v souvislosti s ním se vynořivší ideologie, kterou zjednodušeně nazývám kovidismem, vytlačila z naší pozornosti katastrofickou hrozbu masové migrace. Ta tu sice s námi je už řadu desetiletí, ale novou kvalitu získala v roce 2015, kdy Evropa zcela rezignovala na ochranu svých hranic a ústy německé kancléřky prohlásila „wir schaffen das“, my migraci zvládneme. Znamenalo to, že se masové migraci není třeba bránit, že je to pozitivní věc. Nejen německá kancléřka, ale i další vlivné skupiny lidí masovou migraci propagují a podporují,” uvedl na začátku svého textu, který byl publikován na stránkách Institutu Václava Klause, bývalý prezident.

Krátce se také věnoval tématu „covidismu“, jemuž podle jeho názoru umetla cestu společenská atmosféra posledních několika desítek let spojených s vírou v rozum a vládu elit.

„Odbočím ke kovidismu. Není to standardní, z učebnic známá doktrína. Je to ad hoc vytvořená, velmi nekoherentní doktrína, jejíž zrod byl připraven postmodernistickým, postideologickým způsobem myšlení posledních let či desetiletí. Je to víra v rozum a vládu elit (a na ně napojených odborníků, tzv. expertů) a víra v jejich schopnost řídit lidskou společnost bez donedávna dominujícího systému demokracie a vlády lidu (demos), prostřednictvím v minulosti osvědčeného systému parlamentní demokracie (a s ní spojených mechanismů),“ napsal.

„Covidismus“ a masová migrace mají údajně společnou víru v takzvanou expertokracii a elit s ní spojených. Klaus uvedl, že velkou inspirací pro něho je kniha francouzského autora Renauda Camuse s názvem Velká výměna.

Camus, slovy Václava Klause, „nevidí kolem sebe jenom smiřování se, vidí i souhlas a podporu masové migrace”. Právě tento pohled na svět autorovi prý „vynesl nenávist francouzských elit a soudní proces, ve kterém byl odsouzen k podmíněnému trestu”.

„Masovou migraci do Francie označuje Camus za „výměnu národa“, Le Grand Remplacement. Nesouhlasí s tím, že – po tom, co se ve Francii v poslední éře stalo – „národ je stále týmž národem“. Oceňuje, že „za oceánem přetrvává jistý patriotismus, náklonnost k vlajce, k národu, k jeho rituálům a úspěchům“, ale hned dodává, že po něčem takovém „ve Francii není takříkajíc ani stopy“ (str. 21). Zdůrazňuje, že ve Francii už byla přijata „perspektiva změny národa“ (str. 23). Tato změna národa, on ji nazývá „výměnismus“, je ideologií „nahraditelného člověka“ (str. 24),“ napsal ve svém textu bývalý prezident.

Na výměnu obyvatelstva ve Francii má údajně vliv také radikální úpadek vzdělanosti v tamní společnosti.

„Camus odmítá ono odkulturňování a říká, že „intelektuální biodiverzita se scvrkává ještě rychleji než biodiverzita skutečná“ (str. 131), a že vzniká „jedna monopolní kulturní třída“ (str. 135). Za svůj cíl považuje „zachránit z Francie, z francouzské civilizace a kultury, co ještě zachránit lze“ (str. 140). Pořád doufá, že „se náš lid probudí z otupělosti, kam ho uvrhlo zhroucení vzdělávacího systému“ (str. 141). Trápí ho „masová, neustálá zábava bez možnosti úniku… mediální imbecilizace, průmysl otupělosti… politika, jež se stala podívanou, šoubyznys, který se stal ideologickou autoritou“ (str. 155). „Média jsou moc, která nezapomíná ani neodpouští“ (str. 163), za zmínku stojí jeho úžasná slova „pedagogisté“ (str. 167) či „imbecilizační televize“ (str. 176), jeho víra „věřte vlastním očím, nespoléhejte se na novináře“ (str. 207),“ cituje Václav Klaus francouzského autora.

Bývalý prezident přitom na dalších řádcích poukazuje na skutečnost, že Camus ve své knize údajně nevidí problém v islámu, nýbrž v tom, že do Francie a dalších evropských národů nejsou přijímáni pouze migranti jednotlivci, nýbrž „celé národy“.

Václav Klaus na konci svého textu upozorňuje, že podobně jako Renaud Camus, odmítá myšlenky o tom, že v případě masové migrace by se jednalo o úmysl, o spiknutí politických a společenských špiček. „Já si myslím, že to způsobila bezprostředně neorganizovaná, byť lecjak podporovaná synergie různých idejí, vlivů a zájmů, které lze popsat standardní společenskovědní terminologií,“ uzavřel Václav Klaus svůj text na portálu IVK.

Návrat do politiky

Bývalý prezident během včerejšího rozhovoru v pořadu iDnes TV uvedl, že je připraven k výraznému návratu do politiky v případě, že by vláda nadále ignorovala požadavky národa spojené s bojem s epidemií nového koronaviru.

„Já myslím, že předkrok bude dnešní hlasování ve sněmovně o nouzovém stavu. (…) Já jsem připraven v momentu, když poslanci předvedou i nadále, že nereprezentují většinové mínění občanů České republiky a prodlouží ten nouzový stav, tak já jsem připraven opravdu výrazně vstoupit do politiky a vyzvat všechny politické subjekty, hnutí a občanské iniciativy, aby řekly, že když tudy cesta nevede, tak je potřeba, aby se lidé sjednotili na jiné bázi než parlamentní a řekli: Ne!“ uvedl v diskuzi bývalý prezident.

Poslanecká sněmovna včera po dlouhé rozpravě týkající se nouzového stavu návrh na jeho prodloužení odmítla. Současný nouzový stav tak skončí v neděli 14. února.