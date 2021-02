„Jsme unavení. Když se ale podíváte do celého světa, není to nikde jiné. Všichni dělají, co mohou.“ Hamáček k dění v ČR

„Velmi dobře chápu tu všeobecnou naštvanost na současnou situaci. Já jsem naštvaný úplně stejně. Všem nám vadí omezení a nařízení. Nebaví nás, že nemůžeme žít tak, jak jsme byli zvyklí. Rádi bychom se vrátili do doby před vypuknutím pandemie. Jsme unavení. Když se ale podíváte do celého světa, není to nikde jiné. Všichni dělají, co mohou,“ uvedl politik.

Připomněl, že se dlouhé měsíce všude, kde vystoupí, snaží vysvětlovat, co je to nouzový stav a k čemu je zapotřebí. Podle jeho názoru jde o prosté konstatování faktů, že situace je vážná.

„ A to nám umožňuje velmi dynamicky reagovat na aktuální potřeby v každé části naší země tak, aby škody byly co nejnižší,“ pokračuje Hamáček ve svém vyjádření.

Podotýká, že Česká republika je ale snad jediná v Evropě, kde se toto prosté konstatování, že jsme ve složité situaci, kterou nelze zvládnout standardními postupy, stalo prostředkem zuřivého politického boje.

„Nouzový stav je dnes sprosté slovo. Vláda je viník, protože nouzový stav drží. A až nouzový stav zmizí, tak nám bude všem dobře. To je zkratka, kterou ze Sněmovny do všech regionů vysíláme. To ale není pravda. Lžeme si do kapsy,“ poznamenal ministr.

Následně upozorňuje na to, že neprodloužením nouzového stavu nemoc nezmizí.

„Všichni ti, kteří s ní bojují, přijdou o prostředky, jak s ní efektivně bojovat. Všechno tím hodíme na hejtmany a kraje. A stát, který to má celé koordinovat a nese za to taky odpovědnost, bude jen koukat na to, jak se v tom hejtmani plácají. Budeme se jim samozřejmě snažit pomoct, protože to je naše povinnost, ale ve spoustě věcí vůbec nebudeme mít jak,“ varuje Hamáček.

Politik se zcela neradostně dívá na perspektivy nejbližších dnů.

„Nevím, jak budeme v pondělí odpovídat na žádosti hejtmanů na dodávky ze Státních hmotných rezerv. Máme, ale nedáme, protože nemůžeme bez nouzového stavu. Potřebujete ventilátory ze Státních hmotných rezerv? Kupte si je. Sněmovna neodhlasovala nouzový stav. Potřebujete nějaká nová lůžka, která se odvezla z Letňan a naskladnila do rezerv? Máme, nedáme, nemůžeme, kupte si je. Není nouzový stav. Potřebujete, aby vám hasiči rozváželi vakcíny nebo respirátory? Zavolejte si taxislužbu. Nemůžou. Nemáme nouzový stav. A tak bych mohl pokračovat dál,“ popsal nadcházející stav věci minstr.

Podle jeho slov opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Domnívá se, že výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek.

„Za sebe mohu slíbit, že budu i dělat vše, co je v mých silách a schopnostech, abychom s pandemií bojovali co nejefektivněji. Přesně tak, jak činím už téměř rok,“ zdůraznil.

Hamáčkovo vyjádření mělo za následek stovky reakcí uživatelů Facebooku, kteří podporu ministrovi nevyslovili. Naopak, kritická slova nebrala konce. Takže argumenty ministra moc nezapůsobily.

„My nejsme ani tak naštvaní na současnou situaci, jako spíše na současnou vládu. Vláda je viník, že v nouzovém stavu nic nedělala. Ani protahováním nouzového stavu nemoc nezmizí. A ten odstavec o Státních hmotných rezervách, ten jste vypotil sám? Co kdyby vám šlo především o lidi? Jak to, že jsou ventilátory někde ve skladech? Vy rozebíráte polní nemocnici a ani se nezeptáte ve špitálech: nepotřebujete lůžka, ventilátory, než je odvezeme do skladu? A těšíte se, jak o ně budou škemrat? Sakra, to je organizace,“ napsala Ludmila Otřísalová.

„Pane Hamáčku, Vy ale na rozdíl od jiných lidí máte svůj plat jistý, Vy vůbec nevíte, jak se lidem žije, souhlasím s tím, že musí být určitá opatření kvůli covidu, ale popřemýšlejte o tom, co nařídíte, ať to má hlavu a patu. A ne, že tady zlikvidujete ekonomiku, spoustu lidi dostanete na dno, vždyť Vám jde o zdraví lidí a přesto ničíte svými nařízeními spoustu životů. Na jedné straně zachraňujete a na druhé straně likvidujete,“ vyslovila se Jana Hubená.

Zmiňme, že včera Poslanecká sněmovna po dlouhém jednání nepodpořila prodloužení stávajícího nouzového stavu. Stávající nouzový stav skončí v neděli 14. února. Dolní komora rovněž nevyslyšela přání předsedy vlády Andreje Babiše, aby byl nouzový stav prodloužen alespoň o 14 dní. Kabinet původně žádal prodloužení nouzového stavu o 30 dní.

Během mnohahodinové diskuze opakovaně vystoupil ministr zdravotnictví Jan Blatný, který uvedl, že nechápe, proč je tak velký odpor k prodlužování nouzového stavu. Podle jeho názoru se jedná pouze o technikálii.

„Je to jenom technikálie. Bavme se spíše o tom, jak jinak spolupracovat nebo jak společně upravit opatření. Když dáme nouzový stav pryč, tak se regulérně střelíme do nohy a budeme mít všichni problém,” prohlásil Blatný.

Za prodloužení vystupoval na jednáních předseda vlády Andrej Babiš, který během rozpravy uvedl, že nouzový stav je instrument umožňující provádění protikoronavirových opatření.

„Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření,“ uvedl premiér.