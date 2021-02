Babiš: Nemůžeme kvůli nouzovému stavu obejít Sněmovnu

„Z informací, které dnes zazněly na odpoledním jednání Asociace krajů ČR s vládou, vyplývá, že v pondělí po ukončení nouzového stavu nedojde k okamžitému zrušení všech omezení. Naopak lze očekávat, že ministerstvo zdravotnictví větší část opatření zachová. Koronavirus v noci z neděle na pondělí opravdu nezmizí,“ prohlásil Zdeněk Hřib s tím, že se pouze změní lidé, kteří budou za nový stav odpovídat. Dosud to byl předseda vlády Andrej Babiš.

Zděněk Hřib v souvislosti s koronavirem uvedl, že by mělo dojít k auditu zavedených opatření, protože některá prý nefungují. Dalším důležitým bodem je prý obnova důvěry občanů.

„Opatření musí být více zaměřená na osobní odpovědnost a nesmí nikoho zbytečně šikanovat. Osobně věřím v disciplínu Pražanů, kteří i v minulosti ukázali, že umí být zodpovědní a ohleduplní ke svému okolí. Nepochybuji o tom, že v tom budou pokračovat i nadále,“ řekl pražský primátor.

Babiš u Zemana

V průběhu dneška také došlo k setkání předsedy vlády Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem.

Babiš po setkání uvedl, že si „nemůžeme dovolit obejít Sněmovnu a rozhodnout znovu o nouzovém stavu“. „Ústavní soud by to hned zrušil. Jedinou možností je, že hejtmani požádají vládu o prodloužení nouzového stavu. To je to jediné řešení, ta jediná možnost pokračování nouzového stavu,“ řekl premiér s tím, že pro zavedení nouzového stavu se již vyjádřilo několik hejtmanů.

K neprodloužení nouzového stavu, k němuž došlo včera, se po jednání s předsedou vlády vyjádřil i prezident Zeman.

„Prezident republiky Miloš Zeman vyjadřuje nespokojenost s neprodloužením nouzového stavu, protože tato situace ohrožuje zdraví a životy české populace,“ uvedl Zeman na svých sociálních sítích.

Nouzový stav

Poslanecká sněmovna včera po mnohahodinovém jednání nepodpořila prodloužení nouzového stavu. Stávající vyprší v neděli 14. února.