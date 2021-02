„Především bych připomněl odpovědnost každého občana.“ Zbořil promluvil o odpovědnosti samospráv a vlády

Politolog a historik Zdeněk Zbořil poskytl svůj komentář ve videu pro web První zprávy. Tématem byla koronavirová situace v zemi. Případy nákazy koronavirem totiž stále přibývají a stížnosti na vládu se začínají hromadit. Vzniká otázka, zda by měly odpovídat za něco i samosprávné celky či by za vše měla nést odpovědnost vláda. Co si myslí Zbořil?