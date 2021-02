„Obnovení nouzového stavu je jediná logická volba.“ Babiš promluvil o „džihádu opozice“ proti němu

„Obnovení nouzového stavu je jediná logická volba. Stav nebezpečí by krajům nestačil a bez nouzového stavu by vláda měla svázané ruce a nemohla jim pomáhat jako doposud. Hejtmani by nemohli počítat s naší výpomocí jako dosud, s mimořádnými dodávkami zdravotnického materiálu či s kompenzacemi a mimořádnými odměnami atd.“ uvedl Andrej Babiš v rozhovoru publikovaném na portálu Novinky.

Předseda vlády prohlásil, že pokud hejtmani požádají o vyhlášení nouzového stavu, tak jim vyhoví. Ohledně neprodloužení stávajícího nouzového stavu, který má skončit v neděli 14. února, premiér řekl, že „politikaření a vidina sněmovních voleb mnohým poslancům zatemnily mozek“.

„Opozice prostě vede džihád proti Babišovi i za cenu ohrožení života našich občanů. Domníval jsem se, že když jde o zdraví, tak takové věci jdou stranou, ale opozice evidentně považuje koronavirus za spojence proti Babišovi. Aspoň že někteří hejtmani jsou rozumní,“ dodal Andrej Babiš.

Předseda vlády v rozhovoru připustil, že požadavky komunistické strany, které si kladla pro podporu pro prodloužení nouzového stavu, byly jednodušší na realizaci než požadavky opozice.

Sputnik V

Andrej Babiš v rozhovoru rovněž čelil otázkám věnovaným ruské vakcíně Sputnik V. Uvedl, že pokud bude schválena Evropskou lékovou agenturou, tak by si lidé měli mít možnost vybrat, jakou vakcínou chtějí být očkováni.

„V Srbsku si lidé vakcínu vybírají. Pokud EMA Sputnik schválí, pak lze počítat s tím, že jde o bezpečnou vakcínu. A jestli by si u nás v takovém případě mohli lidé vybírat? V tomto případě si myslím, že ano,“ řekl v rozhovoru publikovaném na portálu Novinky.

Premiér si je prý dále vědom, že stávající situace „se zavřenými školami je čím dál tím ne­únosnější“. „Takže jsem pro cokoli, co umožní dětem rychlý, ale především bezpečný návrat do škol, ideálně od 1. března, pokud to epidemická situace dovolí,“ uvedl.

Slovensko a Sputnik V

Slovenská média dnes přinesla informace, že ministr zdravotnictví země Marek Krajčí potvrdil, že Slovensko nadále vyjednává s ruskou stranou o dodávce vakcíny Sputnik V. Slovenský politik přitom uvedl, že o danou vakcínu je v zemi velký zájem.

„Jednáme a snažíme se najít způsob, jak mít tuto vakcínu co nejdříve na Slovensku. Pak bychom se rozhodli, jak ji dáme k dispozici pro občany,“ podotkl šéf slovenského zdravotnického rezortu.

Ministr potvrdil, že ministerstvo zdravotnictví může vydat povolení i pro vakcínu, kterou ještě neschválila Evropská léková agentura (EMA), jakou je vakcína Sputnik. Označil to však za jednu z krajních možností, kterou zvažují.