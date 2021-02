„Všichni tihle hlásači pravdy umí všechno jen rozes*at,“ padlo na adresu opozice. Dokáže ji aspoň trochu vychovat kníže?

Na úvod poznamenal, že byl nedávno velmi příjemně překvapen.

„Pan kníže Schwarzenberg, který většinu času připomíná spící Šípkovou Růženku, měl světlý okamžik a promluvil velmi rozumně o narovnání vztahů ČR s Ruskem,“ poznamenal.

Podle připomínek umělce kníže nabádal k ukončení věčného štvaní proti Ruské federaci, které může mít nenapravitelné následky.

„Také k ukončení pomníkové války a k nápravě takových neuvážených činů důstojným postavením pomníku maršála Koněva na pietní místo sovětských vojáků na pražských Olšanech,“ zdůrazni Vyskočil.

Dále vyzdvihl, že věčné vymezování se proti Rusku povede jen k izolaci ČR, která je přece jen příliš nepatrným hráčem na poli světové politiky.

„To by mohlo dopadnout jen tak, že celý Západ bude vesele s Ruskou federací, obrovským to obchodním partnerem, obchodovat a Černý Petr zůstane nám! Zejména když jsme si ho, třeba ústy pana Petříčka a jiných, tak usilovně vytahovali. (Mimochodem, to už se stejně děje i dnes, německé firmy bez zábran obchodují jak s Rusku federací, tak s Čínou.),“ zdůraznil Vyskočil.

Na rozdíl od Schwarzenberga to řada jiných politiků od umělce pořádně schytala.

„Když promluví v parlamentu takový předseda ODS, pan Fiala, tak to je opravdu obtížné tohoto pána vyslechnout. Pan Fiala, předseda kdysi dynamické strany, teď úspěšně aspiruje na čestný titul ‚Uspávač hadů‘,“ podotkl herec s dovětkem, že při jeho „temperamentních“ projevech také usíná jako miminko.

Následně zdůraznil, že pana knížete probraly z letargie ty pitomosti, co padaly z předsedkyně strany, jejíž je sám čestným předsedou.

„Také knížete asi projev paní Pekarové Adamové zvedl ze židle. Asi si řekl, že tohle už je moc a že je potřeba děvče trochu umravnit a postavit ji na zem,“ pronesl Vyskočil.

Domnívá se, že současná šéfka TOP 09 se pustila opravdu na tenký led.

„Se suverenitou všech nedovzdělanců prohlásila, že Rusové by zde neměli stavět ani ptačí budku, natož se podílet na dostavbě Dukovan! Není větší potěšení, než si poslechnout slova někoho, kdo se pasoval na rozumprda všehomíra,“ chytá se za hlavu herec.

Žádná odpovědnost

Ve své kritice političky se na tomto místě nezastavil. Poukázal na to, že Pekarová Adamová sice studovala na ČVUT, v jejím případě šlo o andragogiku a diversity management.

„To jsou přesně ty obory, které mají úžasné uplatnění v takzvaných ‚ziskových neziskovkách‘ a všelijakých korporacích – práce s lidskými zdroji. Je za to dost peněz a může se u toho dobře předstírat, že DĚLÁŠ, ŽE DĚLÁŠ! Jenomže z tohoto oboru žádný výrobek nevychází. Nic, s čím by šlo udělat třeba stůl, porazit strom nebo vypěstovat zeleninu pro děti. A už vůbec tam není nic o jaderné energii! Co tedy tuto paní opravňuje do toho kecat?“ dotazuje se Vyskočil.

Herec označil postup Pekarové za opravdovou troufalost a nedostatek studu, když dává rady těm, kteří o tom opravdu něco vědí.

„Věřím, že toto nemohl vydržet ani pan kníže Schwarzenberg a cítil potřebu tyhle výlevy předsedkyně TOPky alespoň trochu zmírnit,“ vyslovil předpoklad Vyskočil.

Na závěr umělec odsoudil řadu dalších politiků, a to nejen z řad ODS a TOP 09. Došlo i na zástupce Pirátů a nezávislých.

A velmi rázně dodává: „Všichni tihle hlásači pravdy, jedním slovem kecalové Pavkové, Novotní, Kolářové, Hřibové, Hilšerové a nakonec i Tchajwanec, svými nadutými kecy a někdy i činy umí všechno jen rozes*at, ale nenesou za to žádnou odpovědnost! To je vlastně ta nejlehčí pozice. Kdyby si museli také vyjíst tu kaši, kterou si navařili, to byste viděli, jak by byli náhle opatrní.“