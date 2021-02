„Rusové jsou ve vakcínách špička. Ostatní se bojí o zisky.“ Analytik Štefec si podal Evropskou unii kvůli neschopnosti

„(…) Evropská unie zcela jednoznačně v rámci covidové krize prokázala neschopnost prakticky cokoliv řešit. A teprve když se věci „vyřešily samy“ na národních úrovních, začala se stavět do role toho, kdo všechno zorganizoval, připravil a zajistil. A samozřejmě jediné, co umí, jsou další a další peníze. Stejně, jako tímto přístupem řešila i problém nelegální migrace z Turecka, se kterým nedokázala nic jiného, než mu nabízet peníze, peníze, peníze, ale nedokázala rázně zakročit a řešit problém hraničních států,“ uvedl analytik s tím, že EU je projektem, který je životaschopný pouze v dobrých časech.

Evropskou unii Štefec označil za neschopnou také v souvislosti s nákupem vakcín proti novému koronaviru.

„Podle mého názoru je to jednoznačně problém neschopnosti Evropské unie. Kdyby Evropská unie nabízela seriózní a solidní řešení šitá na míru konkrétním státům, jejím reálným potřebám a zájmům, nemusí jít státy vlastní cestou, pokud by to nebylo nezbytné. A v tomto případě Evropská unie nenabízí žádnou přidanou hodnotu. Celkem logicky se hledají cesty, jak zajistit pro svoje občany vakcíny, léky, ochranné pomůcky, dostatek přístrojů pro případ kolapsu lékařské péče a podobně,“ uvedl na téma pořizování vakcíny státy bez souhlasu EU analytik.

Významná část rozhovoru Jaroslava Štefce pro Parlamentní listy je věnována ruské vakcíně Sputnik V. Podle jeho slov je použití ruské vakcíny významně politizováno. Je prý ohrožením pro ekonomické zájmy západních společnostní, kterým by v případě jejího použití klesly zisky.

„Politika je v tomto případě naprosto zásadní. Je to samozřejmě politika a zisky firem, které tuto vakcínu dodávají, to je zcela jednoznačné, protože kde se bude očkovat vakcínou Sputnik, tam se nebude očkovat vakcínou Pfizer nebo jen částečně, což znamená nižší zisky. Ti, kdo kladou podobné otázky, tak za prvé neberou do úvahy, že Rusko je v oblasti biotechnologií a chemie jedním z největších hráčů v rámci celého světa a jejich výzkum a vývoj patří zcela jednoznačně mezi absolutní světovou špičku. Stejně jako ve Spojených státech, je to odstartované na vojenských vývojích, ale tam, kam se dostali dnes, je ve světě málokdo. Čili tvrdit, že vakcína je podezřelá jen proto, že pochází z Ruska, a co přichází z Ruska, že je špatné, to je nesmysl a ti, kdo to tvrdí, jsou naprosto na rovinu hlupáci,” uvedl analytik pro portál.

Podle jeho slov je ruská vakcína Sputnik V dostatečně precizně otestována, což dokládá i její schválení ze strany Světové zdravotnické organizace. Za přednost ruské vakcíny zmínil, že se jedná o desítky let vyzkoušenou technologii vektorů lidského adenoviru, která byla pouze upravena tak, aby chránila proti novému typu koronaviru.

„(…) nelíbí se mi, když se do objektivních faktů tahá ideologický nátěr, bez ohledu na to, vůči komu. Ať už je to vůči Pfizeru, kdy se mluví o mikročipech, které to obsahuje, nebo vůči ruské vakcíně, která je samozřejmě také špičková stejně jako Pfizer,“ prohlásil na konci rozhovoru Jaroslav Štefec.

Putin o covidu

Dnes ráno jsme informovali o vyjádření ruského prezidenta Vladimira Putina ohledně covidu-19 v jeho zemi. Podle jeho slov za hranicemi očekávali, že si Rusko s covidem nedokáže poradit.

„Nejprve byly domněnky o tom, že v podstatě s tím koronavirem nezmůžeme vůbec nic. Vycházeli z toho, že jsme nikdo a nedůležití. Ale my jsme zmohli. A lépe než ostatní země,“ uvedl na setkání s redaktory ruských médií.

Ruský prezident poznamenal, že zdravotnictví a průmysl západních zemí nevydržely zatěžkávací zkoušku, kterou nový koronavirus představuje. Podle jeho názoru je klíčovým ukazatelem počet případů na 100 tisíc lidí.

„My máme 12 lidí, tam jich do dnešního dne mají 45. Osobní ochranné prostředky jsme začali vyrábět v 20krát vyšší produkci než na začátku pandemie. 20krát. Mobilizace celého zdravotnického systému, mobilizace průmyslu se ukázala prostě nesrovnatelně vyšší než v jiných evropských zemích a USA. Tam došlo jednoduše ke kolapsu,“ prohlásil Vladimir Putin.

Dále zmínil, že úroveň zdravotnictví a průmyslu je vysoká, stejně tak jsou pozoruhodné i výsledky. Zároveň ale poznamenal, že i přesto je „v Rusku v této sféře dost problémů“.

„Vím o těchto problémech, vím, že leželi na chodbách lidé v nemocnicích. Všechno to vím. Přesto je situace lepší než na jiných místech,“ uvedl.