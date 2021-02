Ovčáček chce nový orgán pro kontrolu Ústavního soudu

Ovčáček svůj post na Facebooku nadepsal: „Ústavní rada jako záchranná brzda.“

„Ústavní soudnictví v pojetí po roce 1945 bylo především konstruováno jako pojistka proti nástupu totalitní ideologie. Tragédie Výmarské republiky byla poučením a mementem. V 20. letech 21. století sledujeme deformaci systému ústavního soudnictví. Ústavní soudy opouštějí půdu jim určenou a stávají se neregulérním a neregulovaným politickým hráčem. Váha jednotlivých mocí ve státě je zjevně vychýlena a Ústavní soud se stává třetí komorou parlamentu. Ústavní soudci se tomuto posunu nebrání, zdá se, že jim vyhovuje. Jde o stav nebezpečný, protože v budoucnosti může vyvolat prudkou protireakci nespokojené moci výkonné a zákonodárné. Mohou se objevit návrhy na zrušení Ústavního soudu nebo výrazné omezení jeho kompetencí,” píše Jiří Ovčáček.

Podle názoru hradního mluvčího Ústavní soud překračuje své pravomoce díky tomu, že vstupuje do politiky.

„Ukazuje se, že stav, kdy zpolitizovaný Ústavní soud se snaží vytvářet konkrétní politiku, je neudržitelný, a žádá si vhodné řešení, které zaručí zachování Ústavního soudu s kompetencemi, vyváženost mocí a společenský smír. Předkládám proto návrh na ustavení Ústavní rady. Neklade si nárok na dokonalost, je námětem k diskusi,“ uvedl na svých sociálních sítích Ovčáček.

Jím navrhovaná ústavní rada by měla být orgánem nadřazeným ústavnímu soudu a plnit tak roli odvolací instance.

„Ústavní rada by byla nadřazena Ústavnímu soudu v tom smyslu, že by byla instancí odvolací. Nemohla by ale sama konstruovat nálezy a rozhodnutí. To přísluší Ústavnímu soudu. Ústavní rada by byla složena z dvojnásobného počtu členů, než je soudců Ústavního soudu. Její členové by byli voleni třetinově Poslaneckou sněmovnou, Senátem a jmenováni prezidentem republiky. Členem Ústavní rady by se mohla stát výhradně osobnost splňující kritéria kladená na soudce Ústavního soudu. K Ústavní radě by bylo možné podat odvolání ve věci rozhodnutí Ústavního soudu, a to do 15 dnů od vyhlášení rozhodnutí,“ píše Jiří Ovčáček.

Prezidentův mluvčí navrhující zřízení nového státního orgánu upozornil, že může vzniknout námitka, že celé by to bylo drahé. Jak ale říká, zachování stability a vyváženosti demokratického systému je vyšší hodnota než peníze nutné vynaložit na takový orgán.

„Ústavní rada by nemohla měnit a přepracovávat rozhodnutí Ústavního soudu, ale měla by právo vrátit tato rozhodnutí Ústavnímu soudu k přepracování s příslušným komentářem. Ústavní soud by byl povinen verdikt Ústavní rady respektovat. (…)Nástin navrženého řešení může vyvolat jistě oprávněné připomínky, že by šlo o řešení finančně náročné. Autor je ale toho názoru, že zachování stability a mocenské vyváženosti demokratického systému, který bude v blízkých letech dramaticky ohrožen, je hodnotou, která je výše než vynaložené peněžní prostředky,“ uvedl na závěr Jiří Ovčáček, který dodal, že se jedná o jeho osobní názor.

Rozhodování ÚS

Ovčáčkova iniciativa následuje poté, co Ústavní soud dne 3. února rozhodl o zrušení části volebního zákona. Podle něj porušuje rovnost volebního práva a šance kandidátů. Změny se dotkly i částí zákona určujících počet poslanců v jednotlivých krajích a rozdělování mandátů. Rozhodnutí nemá odklad, a proto se dotkne už letošních voleb do Poslanecké sněmovny.

Na adresu Ústavního soudu se vyjádřili ostře někteří experti a komentátoři. Například novinář Petr Holec označil rozhodnutí Ústavního soudu za „volební puč“. Mnozí politici upozorňovali na skutečnost, že toto rozhodnutí otřese důvěrou veřejnosti v politický systém.