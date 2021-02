Na hranicích do Německa se tvoří dlouhé fronty. Výsledek zpřísněných koronavirových kontrol Němců

Na dálnicích D5 a D8 se před hranicemi do Německa od časných ranních hodin tvoří mnohakilometrové kolony. Pondělí je totiž první pracovní den, kdy platí německé kontroly kvůli špatné epidemické situaci v České republice.

Na dálnici D8 kamiony stály od sjezdu na Ústí nad Labem, policie před hranicemi reguluje vjezd do tunelů. Na dálnici D5 je fronta u Rozvadova dlouhá asi 20 kilometrů. Problémy se navíc mohou objevovat i na dalších silnicích do Německa.

Od neděle Berlín obnovil stálé hraniční kontroly na hranicích s Českem. Německo nyní ČR považuje za oblast s vysokým výskytem mutací koronaviru. O víkendu byl provoz bez komplikací.

Národní dopravní informační centrum pro ČTK uvedlo, že na D5 mezi 140. a 151. kilometrem brzy ráno vznikla dlouhá kolona. Automobily stály ve všech pruzích. Na D8 do Drážďan policisté regulují průjezd estakádou Knínice a tunely Libouchec – Panenská.

Do Německa mohou pouze s negativním testem němečtí občané a cizinci s trvalým pobytem v Německu. Následně musí do karantény. Výjimku z karantény mají nákladní dopravci, ale musí také mít negativní test. Při tranzitu Německem lidé musí doložit humanitární důvody a také negativní test.

Výjimku mají také někteří pendleři. Původně výjimku měli pouze zdravotníci, Sasko však vlastním zemským nařízením rozhodlo, že na seznam výjimek přidá ještě pracovníky v zemědělství.

Od středy by Německo mělo umožnit denní dojíždění za prací všem důležitým profesím.

Do Německa ani vlakem

České dráhy minulý týden v tiskové zprávě uvedly, že přeruší o tomto víkendu obousměrně provoz všech vlaků mezi Českem a Německem, a to do odvolání. Vyplývá to ze zprávy společnosti

Nebudou jezdit ani mezistátní expresy ani regionální spoje do Bavorska a Saska. Podobně i německý dopravce Deutsche Bahn kvůli přísnějšímu epidemickému hodnocení České republiky od neděle pozastaví dálkové spoje linky EC mezi Berlínem a Prahou.

V dálkové dopravě se bude přerušení spojů týkat linky z Prahy do Berlína a Hamburku i linky z Prahy do Mnichova. Doprava na nich bude postupně pozastavena již v sobotu, od neděle 14. února přestanou mezistátní vlaky jezdit úplně.

Co se týče regionálních vlaků, těmi už nebude možné jet přes česko-německé hranice rovněž od neděle. Nicméně větší část těchto spojů bude zachována ve vnitrostátních úsecích.

Současně dopravce ujistil, že v koordinaci s ministerstvem dopravy posílí souběžné vnitrostátní dálkové linky, aby měly dostatečnou kapacitu.