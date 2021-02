Iniciativa Chcípl PES bude kandidovat ve volbách, chce demisi vlády

O svých nových politických ambicích novináře informovali zástupci iniciativy Chcípl PES Jiří Janeček, Jakub Olbert a David Biksadský. Iniciativa odmítá poslední rozhodnutí vlády opětovně vyhlásit nouzový stav. Podle nich se jedná o porušení Ústavy ČR. Babišovi připomněli, že mu za to hrozí pět až dvanáct let odnětí svobody.

„Zásadně nesouhlasíme s vyhlášením dalšího nouzového stavu. Nic zásadního se od čtvrtka nezměnilo, v současné chvíli budeme bojovat za otevření podniků, sportovišť, vleků,” uvedl Janeček, který vlastní pivovar Malý Janek v Jincích na Příbramsku. „Panu premiérovi a jeho ministrům už nikdo nevěří. Ať přijde s čímkoli, tak nikdo se již tímto řídit nebude,“ poznamenal Olbert.

Ačkoli původně se o místa v Poslanecké sněmovně členové iniciativy ucházet nechtěli, nyní tvrdí, že mají co veřejnosti nabídnout. Aktuálně připravují program, na kterém pracují odborníci. „Hnutí vzniká jako náhrada naší opozice,“ poznamenal Chcípl PES. Petici za vznik politického hnutí již podepsalo zhruba tři tisíce lidí.

Členové Chcípl PES zároveň spolupracují s iniciativou Vraťme děti do škol a požadují okamžitý návrat všech žáků do lavic, a to i bez roušek i bez testování na koronavirus. Dále vyzývají vládu, aby otevřela veřejná sportoviště, aby si lidé mohli udržovat zdravý rozum. Podle nich má vláda reagovat i na opatření Německa, které omezilo přeshraniční pohyb, a stimulovala české zdravotníky, aby se vrátili pracovat zpět do České republiky, a to prostřednictvím sjednocení platů českých zdravotníků s jejich německými kolegy.

Podle zástupců iniciativy navzdory nařízení vlády zůstává otevřeno zhruba stovky restaurací, jež jsou členy iniciativy Chcípl PES. Hosté tam mohou přijít bez omezení. Údajně ale mají otevřeno mnohem více podniků, které nejsou členy iniciativy.

Minulý týden Poslanecká sněmovna odmítla žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, který měl skončit v neděli. V tento den ovšem vláda na žádost hejtmanů nouzový stav znovu zavedla, a to na 14 dnů. Podle kritiků se ovšem jedná o porušení Ústavy. Předseda Senátu Miloš Vystrčil se proto chystá napadnout vyhlášení nového nouzového stavu u Ústavního soudu.