Média: Pandemický zákon Blatného se velice podobá loňskému předpisu Vojtěcha. V čem je ale rozdíl?

Česká média poukazují na velkou shodu mezi současným návrhem Jana Blatného a zákonem, který byl schválen vládou loni v květnu. Tehdejší zákon by umožnil vládě přijímat rozhodnutí v oblasti boje proti pandemii, aniž by musela pravidelně žádat o prodloužení nouzového stavu. Vojtěchův předpis však nebyl schválen Sněmovnou.

Již loni na jaře se česká vláda zabývala možností prosadit zákon, který by umožnil uplatňovat náležitá vládní opatření i po ukončení nouzového stavu. Návrh tohoto zákona byl vypracován za účasti ministerstva zdravotnictví v čele s tehdejším ministrem Adamem Vojtěchem. Předpokládalo se, že v případě jeho přijetí by resort zdravotnictví získal větší pravomoce týkající se přijímání mimořádných epidemiologických opatření, která by měla celostátní platnost.

Tato opatření by se měla týkat například hromadné dopravy, obchodů, různých služeb a akcí s účastí velkého počtu lidí. Tento předpis ale nebyl přijat Poslaneckou sněmovnou, nedostal se totiž ani do prvního čtení. Exministr zdravotnictví Adam Vojtěch tehdy prohlásil, že do konce září loňského roku může být upravená legislativa s ohledem na okolnosti spojené s bojem proti pandemii. Jednalo se například o zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon a ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Plánovaná revize zákonů byla však později odložena.

Otázka nového pandemického zákona se stala znovu aktuální poté, co hejtmani požádali o její projednání. Uvedli to jako jednu z podmínek k tomu, aby oficiálně požádali vládu o zavedení nouzového stavu. Jak uvádějí česká média, návrh pandemického zákona je velmi podobný tomu, co navrhoval Adam Vojtěch v loňském květnu. Novými body jsou například otázky týkající vymezení peněz ze státního rozpočtu a povolání české armády a policie. Návrh Blatného rovněž řeší otázky epidemiologického šetření.

Zavedení nouzového stavu

Vláda v neděli rozhodla o znovuzavedení nouzového stavu. Vyhověla tak žádosti hejtmanů. O neprodloužení stávajícího nouzového stavu, který měl skončit dnes, ve čtvrtek rozhodla Poslanecká sněmovna.

S informacemi, že vláda zavede nový nouzový stav na 14 dní na území České republiky, přišla ČTK. Nový nouzový stav tak potrvá do 28. února. Nový nouzový stav tak naváže na stávající nouzový stav, který končí o dnešní půlnoci.

O vyhlášení nového nouzového stavu požádali vládu podle dostupných informací všichni hejtmani. Ti se s vládou dohodli na dalších 14 dnech nouzového stavu výměnou za návrat dětí do škol a plán na rozvolnění opatření.