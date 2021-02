Vláda schválila pandemický zákon, ozývají se však první kritici. Piráti tvrdí, že kabinet předložil nefunkční paskvil

Česká vláda dnes, v pondělí 15. února, schválila návrh pandemického zákona. O ten usilovali nejen hejtmani, ale také opozice. Po jednání vlády to prohlásil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V současné chvíli tento návrh míří do Sněmovny.

Ministr Blatný se nechal slyšet, že by se daný návrh zákona měl projednat co nejdříve, a to ve stavu legislativní nouze.

Uvádí se, že by tento zákon měl umožnit jednodušší přijetí opatření proti koronaviru. K těm by tak nemusel být nově potřeba nouzový stav. Dle informací by tento návrh měl poskytnout českému ministerstvu zdravotnictví pravomoci vydávat opatření pro hromadnou dopravu, obchod a další služby či hromadné akce.

Konkrétně má umožňovat omezit nebo stanovit podmínky pro provoz veřejné hromadné dopravy, vysokých škol, obchodů, včetně obchodních center, výroby, služeb, jako jsou holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže, solária nebo tetovací salony. Podobným způsobem bude možné regulovat i koupaliště, bazény či sauny. Zakázat nebo omezit počtem osob a dalšími podmínkami bude možné konání veřejných i soukromých akcí. Pokud jde o nemocnice, zákon povolí nařídit vyčlenění kapacit, používání ochranných prostředků nebo zakázat návštěvy. Za porušení nařízení by mohla hrozit pokuta až tři miliony korun.

Jak již bylo řečeno, urychlené projednání pandemického zákona ve Sněmovně požadovali hejtmani, kteří o víkendu vyjednávali s vládou o prodloužení nouzového stavu.

Žádná změna?

Za zmínku však stojí i to, že daný návrh zákona, jak ho připravil resort zdravotnictví, se jen v detailech liší od znění, které schválila vláda už v květnu 2020. To ostatně připustil i Blatný, který však tvrdí, že vláda počítá s tím, že v dalších jednáních bude možné zapracovat připomínky opozice i hejtmanů.

„Návrh vyjadřuje pohled vlády a je svatým právem poslanců zákon upravovat tak, aby nějaká úprava získala většinu hlasů,“ doplnil ho šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Ten se mimo jiné k celé věci vyjádřil na svém Twitteru, kde uvedl: „Vláda právě odsouhlasila novelu ústavního zákona o bezpečnosti a krizového zákona z dílny @vnitro, která mj. nově zavádí možnost stavu nebezpečí na celostátní úrovni, ukotvuje roli ÚKŠ aj. Návrh jsem předjednal s opozicí, věřím v rychlé schválení.“

Vláda právě odsouhlasila novelu ústavního zákona o bezpečnosti a krizového zákona z dílny @vnitro , která mj. nově zavádí možnost stavu nebezpečí na celostátní úrovni, ukotvuje roli ÚKŠ aj. Návrh jsem předjednal s opozicí, věřím v rychlé schválení. — Jan Hamáček (@jhamacek) February 15, 2021

​I přes to ale opozice vládě již vyčetla, že do nové verze nezahrnula připomínky, které předložila k podobě návrhu zákona z loňska.

Doplňme, že doplněné odstavce řeší také povolání armády, policie a vyčlenění peněz ze státního rozpočtu. Nově upravují i možnosti pro epidemiologické šetření, včetně provozu mobilní aplikace a trasování call centry.

Blatný se nechal slyšet, že má sloužit ve chvíli, kdy pro zvládání epidemické situace nebudou stačit opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale současně nebude dosahovat síly, kdy by bylo třeba zasahovat vyhlášením nouzového stavu. Nicméně, nedává možnost omezení volného pohybu.

První kritika

S kritikou tohoto návrhu však již přišla koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN). Dle nich totiž vláda porušila svůj slib hejtmanům i opozici, a to tím, že dnes místo pandemické novely těchto stran přišla s vlastní verzí. Ta je velmi podobná té loňské.

Myslí si také, že dnešní schválená předloha postrádá parlamentní kontrolu opatření a neřeší kompenzace. Uvádí to jak ve své tiskové zprávě, tak na Twitteru.

Vláda porušila slib, který dala občanům. Místo projednání pandemického zákona z dílny Pirátů a @STANcz, který by zbytečně neomezoval práva či svobodu lidí, kontroloval smysluplnost opatření a řešil kompenzace, předložil kabinet vlastní nefunkční paskvil. https://t.co/VrtK906rNu pic.twitter.com/ay5D1EeosB — Piráti (@PiratskaStrana) February 15, 2021

„Neřeší se v ní kompenzace pro poškozené, lepší ochrana lidí proti nesmyslným zákazům před soudem. Není tam ani covidové testování na pracovištích nebo rozumnější nastavení trestů tak, aby neplatily zvýšené tresty za činy nesouvisející s pandemií,“ uvedl předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Ten také dodal, že je to od vlády podraz na občany, jelikož předložila téměř doslovně okopírovaný text, který poslanci již v květnu odmítli projednat.

Dotyčný navíc připomněl, že jeho strana v lednu přišla se svým návrhem pandemického zákona, který uvedené záležitosti upravuje.

„Tolik by neomezoval práva či svobodu lidí, ale naopak pomohl efektivně řešit pandemii a byl jí takříkajíc šitý na míru,“ řekl Michálek.

Opětovné zavedení nouzového stavu

Připomeňme, že v neděli 14. února vláda kvůli epidemii nemoci covid-19 na základě žádosti hejtmanů v České republice vyhlásila na 14 dní nouzový stav. Nový nouzový stav nahradil ten původní, který musel skončit, protože jeho prodloužení ve čtvrtek neschválila Sněmovna.

Podle některých právníků nebo předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) však vláda ústavu a Sněmovnu obchází. Podle serveru Aktuálně.cz Vystrčil už začal shánět podpisy pro ústavní stížnost na vyhlášení nouzového stavu. Také on následně uvedl, že se stížností prozatím počká, a uvidí, jak bude postupovat Sněmovna.

Premiér Andrej Babiš (ANO) výtky senátorů odmítl. Také vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) je přesvědčen o tom, že nouzový stav vláda vyhlásila v souladu s ústavou. V současné debatě o ústavnosti kroku kabinetu podle něj zaniká fakt, že Sněmovna má právo jakýkoliv nouzový stav vyhlášený vládou zrušit, ale také má možnost vyhlásit nedůvěru kabinetu. Podle Hamáčka z tohoto důvodu nemůže být řeč o tom, že by si kabinet uzurpoval kompetence vůči poslancům.

Opoziční hnutí SPD se pokusí shromáždit podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny ke zrušení nově vyhlášeného nouzového stavu, sdělil předseda hnutí Tomio Okamura. „Potřebujeme 40 podpisů poslanců, abychom vyvolali hlasování o zrušení nouzového stavu, jelikož je podle našeho názoru včerejší (nedělní) rozhodnutí vlády, kdy obešla čtvrteční rozhodnutí Sněmovny, v rozporu s ústavou,“ uvedl Okamura. Sněmovní frakce SPD má 19 členů.