„Skončete s uhlím, kvůli znečištění každoročně zemře 10 tisíc lidí,” varuje Hřib. Na Twitteru ale dostal ledovou sprchu

Primátor Prahy Zdeněk Hřib vyzval vládu k realizaci ambiciózního cíle. Tvrdí, že by Česko mělo skončit se spalováním uhlí, a to už za 12 let. Uvedl rovněž, že kvůli znečištění v republice každoročně umírá zhruba 10 tisíc lidí. Uživatelé Twitteru vytkli Hřibovi, že přesahuje svou oblast pravomocí, měl by se totiž starat o komunální politiku.