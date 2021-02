„Smutný konec nejstarší české politické strany.“ Zahradil ostře reagoval na kandidaturu Petříčka na post šéfa ČSSD

Sbohem, @CSSD. Zoufalý kalkul, jak se na poslední chvíli vtlačit do nějaké “antibabiš” koalice, ve skutečnosti jízda do zdi. Pod tímto eurosvazákem by jim utekli i ti poslední voliči, třeba zrovna k Babišovi. Smutný konec nejstarší české politické strany. pic.twitter.com/VLe6ZLn3Ek