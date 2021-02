Americká banka doporučuje nákup české měny. Koruně nahrává rekordní přebytek zahraničního obchodu

Bank of America, což je druhá největší mezinárodní banka ve Spojených státech amerických, svým klientům doporučuje nákup české koruny. Jde o obavy z výrazného letošního zdražení přepravních nákladů, energií, ropy i potravin. Na webu FAEI.cz o tom informuje ekonom Lukáš Kovanda.

Podle Lukáše Kovandy jde o obavy z výrazného letošního zdražení, ke kterému má dojít v celosvětovém měřítku. Právě země typu České republiky podle něj mohou být zasaženy opravdu zásadně.

„To přiměje centrální banky, v tuzemském případě Českou národní banku (ČNB), aby rychleji zvyšovala své základní úrokové sazby. Jejich růst pak zatraktivní korunu v očích mezinárodních investorů, neboť korunové úložky budou úročeny ještě atraktivněji než doposud například v porovnání s úložkami eurovými. V eurozóně inflace není tak výrazná, jako v ČR,“ uvádí Kovanda.

Ekonom dále uvádí, že lednová inflace v Česku zaskočila analytiky i Českou národní banku. Zmiňuje zdražení potravin a nealkoholických nápojů, došlo také ke zdražení zeleniny a ceny benzínu.

Ve článku se také připomíná, že podniky jako Škoda Auto se potýkají se zadrháváním dodávek a obchodu mezi Asií a Evropou, což je způsobeno přetížením kontejnerové přepravy v Asii. Následně to vede k omezení výroby nebo průtahům v dodacích lhůtách.

„Trh tak v rostoucí míře sází na to, že Česká národní banka zvýší své základní úrokové sazby dokonce už letos v prvním pololetí. Koruna proto dnes ráno (pozn. 16. února) středoevropského času vůči euru posílila na svoji nejsilnější úroveň vůči euru od první poloviny loňského března, tedy od doby, kdy teprve propukala koronavirová pandemie,“ píše Kovanda.

Kurz se v úterý ráno pohyboval okolo 25,66 koruny za euro, což znamená, že českou korunu neoslabil ani oznámený plán ministerstva financí, které chce hospodařit s maximálním možným schodkem ve výši 500 miliard korun.

Podle Kovandy se tak celková nabídka korunových aktiv na mezinárodním trhu zvyšuje, což má potenciál vytvořit tlak na oslabení české měny. „Tento tlak jen umocní tlak působící stejným směrem z důvodu samotného dalšího nárůstu veřejného zadlužení ČR, které potenciálně může podrýt makroekonomickou stabilitu tuzemské ekonomiky,“ uvádí ekonom.

Tuzemské měně také podle ekonomů nahrává rekordní přebytek zahraničního obchodu ve výši 190miliard korun a také historicky rekordní loňský přebytek běžného účtu platební bilance 180 miliard korun. „Tyto přebytky znamenají, že exportéři loni směňovali utržené devizy do korun intenzivněji, než vývozci směňovali koruny do deviz,“ vysvětluje Kovanda.

„Rovněž fakt, že velké tuzemské banky a podniky se zahraniční majetkovou účastí loni kvůli pandemii zadržely výplatu dividend do zahraničí, vedl k tomu, že se tolik korun nesměňovalo za devizy, což opět vytváří tlak na zpevnění české měny,“ pokračuje ekonom.

Podle něj pevnější českou měnu ocení například motoristé, protože bez jejího posílení by zdražování pohonných hmot bylo kvůli aktuálnímu citelnému nárůstu světových dolarových cen ropy ještě výraznější, než je nyní. Silnější koruna podle něj také svědčí lidem kupujících elektroniku typu notebooků či mobilů, jelikož ta je ve velkém obchodována v dolaru. „Pevnější českou měnu pak samozřejmě ocení ti, kteří se vydávají do zahraničí, ať už za obchodem či dovolenou, nebo lidé, kteří nakupují na zahraničních e-shopech,“ dodal Kovanda na závěr.

České potraviny v obchodech

V lednu poslanci schválili vládní novelu zákona o potravinách, učinili tak ve třetím čtení. Například má být podle schváleného návrhu již od příštího roku ve větších supermarketech 55 procent potravin z Česka. Ostře se však vymezili Piráti.

Z novely zákona o potravinách také vyplývá, že pakliže dojde k prodeji potravin dvojí kvality, což znamená zaměnitelných s výrobky v jiných státech EU nebo s jiným složením, bude hrozit pokuta ve výši až 50 milionů korun.

Podle schválené úpravy poslance z SPD Radima Fialy by se tak ve velkých obchodech mělo od příštího roku objevovat nejméně 55 procent potravin z Česka. Poté by mělo dojít ke zvyšování o tři procentní body každý rok, kdy v roce 2028 by měl činit minimálně 73 procent.

Uvádí se, že součástí návrhu je taktéž seznam potravin, který uvádí výčet těch, kterých se to týká. Jedná se o ty produkty, které se dají v zemi pěstovat. Výjimku budou mít však maloobchodní provozovny s velikostí do 400 metrů čtverečních či specializované prodejny.