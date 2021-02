„Evropou obchází strašidlo zeleného komunismu.“ Klaus ml. reagoval na možný zákaz výstavby rodinných domů v Německu

Na konci ledna německá média informovala o zpomalení výstavby rodinných domů v městské čtvrti Hamburg-sever. Podle informace deníku Welt toto rozhodnutí prosadil šéf okresního úřadu Michael Werner-Boelz za Zelené. Boelz zajišťuje, aby byl v jeho okrese splněn požadavek červeno-zelené koaliční dohody z roku 2020. V něm se politici dohodli, že nepovolí nové rodinné domy. Jako předpoklady zákazu jsou uvedeny, že typ budovy je z hlediska spotřeby energie neefektivní a zabírá příliš mnoho místa. Takto ho vidí radnice hanzovního města.

„Ve vícepodlažních bytových domech může být výrazně většímu počtu rodin nebo lidí, kteří hledají nový domov, nabídnuto nové bydlení ve stejné oblasti než v soukromých domech,“ vysvětluje Boelz v rozhovoru pro Welt.

Zároveň týdeník Focus uvádí, že jednatřicet procent už postavených bytů se nachází podle Spolkového statistického úřadu v rodinných domcích.

„Ano, 31 procent všech bytů v Německu je v rodinných domech – ale potřebují 41 procent plochy. V případě bytových domů vyznívají čísla přesně opačná: 42 procent bytů stojí pouze na 33 procentech plochy. Musíme stavět do výšky, abychom zajistili střechu nad hlavou více lidem,“ svěřil se Werner-Boelz televizi Norddeutscher Rundfunk.

Připomeňme, že 26. září se konají v Německu všeobecné volby. Pokud by se Zelení poté přesunuli do federální vlády, mohli by prosazovat menší využívání půdy a vyšší energetickou účinnost.

Jak v Česku reagovali na iniciativu v sousední zemi

Na zprávu z Německa upozornil politik Václav Klaus mladší. Vyzval, aby Němci nepodlehli a postavili se proti takovým iniciativám.

„Evropou obchází strašidlo zeleného komunismu. Nejde jen ustupovat a zbaběle něco přibržďovat. Je třeba stát proti,“ napsal na Facebooku.

Svůj pohled na situaci představil i publicista a předseda Rady České televize Pavel Matocha.

„Koupili jste si u Hamburku pozemek, plánujete rodinu a chcete mít vlastní domek se zahradou? Tak na to zapomeňte. Rudozelená koalice vám vysvětlí, že takhle by to soudruzi jako nešlo, že musíte postavit minimálně tři patra a ubytovat ještě Lothara, co dával přednost studiu multikulturalismu, protože Newtonovy zákony byly na něj moc obtížné, a sám se nyní neuživí jinak než z dotací a grantů rudozelených radnic, a o patro výš ještě Mohameda s rodinou,“ uvedl.

Zmiňme, že podle výsledků posledního sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v roce 2011, existovalo v České republice celkem 4 756 572 bytů, z čehož bylo 4 104 635 obydlených. Více než polovina – 55 % - se nacházela v bytových domech, necelých 44 % pak v domech rodinných. Podle realitních odborníků se v průběhu let objem výstavby rodinných domů a poptávka po tomto typu bydlení zvýšily, takže po shrnutí výsledků nejnovějšího sčítání lidu, které začne za měsíc, můžeme očekávat, že se tato čísla zvýší.