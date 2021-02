Babiš: Přijdeme s vlastním návrhem volebního zákona. Je znám i výsledek jednání s opozicí ohledně pandemického zákona

Návrh volebního zákona vypracovaný poslanci z KDU-ČSL nebude jediným předpisem, který bude k dispozici na pondělním jednání ve Sněmovně. Dnes český premiér Andrej Babiš prohlásil, že vláda vytvoří svůj vlastní návrh, který má předložit Jan Hamáček.

„Je to velice důležitý zákon, vláda by měla mít svůj návrh. Je tam i ten lidovecký, Sněmovna bude mít tyto návrhy a o tom se bude diskutovat,“ zdůraznil předseda české vlády Andrej Babiš.

V současné době opozice a vláda mají odlišný pohled na řadu věcí týkajících se budoucí podoby volebního zákona. Nevyřešenou například zůstává otázka, zda by měl být uplatňován bonus pro vítěze voleb. Opoziční strany nesouhlasí s vládou ani v otázce počtu volebních obvodů, připomeňme, že hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem trvají na tom, aby Česká republika měla jeden jediný obvod. Shodují se však v tom, že hranice pro postup do Sněmovny pro koalice má být vyšší, než to je u jednotlivých stran. Nyní politická strana potřebuje získat minimálně 5 % pro to, aby se dostala do parlamentu.

Jednání o pandemickém zákonu

Včera mezi vládou a představiteli opozice proběhla jednání týkající se vládního návrhu pandemického zákona, který má rozšířit pravomoci resortu zdravotnictví v době pandemie, aniž by bylo nutné vyhlašovat nouzový stav.

„Připomínky opozičních stran byly většinou zapracované, víceméně jsme připraveni vyhovět, abychom nemuseli neustále řešit nouzový stav. Pandemický zákon by měl nahradit diskuse o nouzovém stavu,” uvedl Babiš před svým odletem na summit zemí V4, který se bude konat v polském Krakově.

Opoziční strany daly najevo, že chtějí vidět v tomto budoucím zákonu mechanismy parlamentní kontroly a povinnost podrobného odůvodnění pro zavedení vládních opatření. Ministr resortu zdravotnictví Jan Blatný podotkl, že vláda upraví svůj návrh s ohledem na připomínky opozičních stran. Pozitivně ohodnotil výsledek jednání i premiér Andrej Babiš, který prohlásil, že vláda je ochotná jít na kompromis.

Obě strany dosud nepřišly ke konsensu v otázce odškodnění. Podle slov Babiše by vláda neměla hradit ušlé zisky ze státního rozpočtu. „Z hlediska rozpočtu si nemůžeme dovolit dávat bianco šek na náhradu ušlého zisku,” vymezil své stanovisko český premiér. Uvádí se, že po návratu Babiše z Krakova vláda a opozice budou pokračovat v jednání.