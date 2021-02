„Budete se asi divit stejně jako já.“ Maříková už ví, kdo může za průšvih s nákupem stříkaček nevhodných pro vakcinaci

V lednu se objevila informace, že české ministerstvo zdravotnictví expresně objednalo kolem 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou z Číny, které měly dorazit na začátku února. Média tehdy informovala, že tyto stříkačky nemohou být použity pro vpíchnutí očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech.

Potvrdil to i český ministr zdravotnictví Jan Blatný, který však podotkl, že objednané stříkačky se dají použít při očkování dalšími vakcínami. Za zmínku ale stojí i to, že se v Česku nejvíce očkuje právě vakcínou od Pfizer/BioNTech. Uvádělo se rovněž, že celková částka zaplacená za stříkačky se v konečném důsledku zvýšila o 3,2 milionů korun, a to kvůli dopravním nákladům. Důvodem bylo rozhodnutí poslat zásilku letadlem místo lodní dopravy s tím, aby výrobky dorazily do Česka dříve.

O výrobci se rozhodovalo v Bruselu

Česká poslankyně Karla Maříková na začátku února poslala interpelaci na resort zdravotnictví s tím, aby zjistila okolnosti tohoto nákupu. Dnes politička zveřejnila odpověď ministra zdravotnictví Jana Blatného, který uvedl, že objednané stříkačky ani nikdy nebyly určeny pro očkování. Podle Blatného byly zakoupeny za účelem ředění očkovací látky. Český ministr zdůraznil i skutečnost, že resort zdravotnictví nemohl vybrat výrobce.

„Všichni si asi pamatujete na zprávu z konce ledna, kdy ministerstvo zdravotnictví nakoupilo od čínského výrobce dva miliony stříkaček s pevnou jehlou, které nejsou vhodné pro vakcinaci. Zajímalo mě, kdo o nákupu rozhodl? Budete se asi divit stejně jako já, tendr na výrobce probíhal na úrovni EU, o výběru výrobce se tedy nerozhodovalo vůbec v ČR,“ okomentovala Maříková odpověď ministra Blatného.

Nákup léku proti koronaviru

Biotechnologická společnost Regeneron bude dodávat lék proti covidu-19 REGN-COV2 do České republiky. O této zprávě se v deníku Právo zmínil český premiér Andrej Babiš, který rovněž odhalil některé detaily jednání a uzavřené dohody. Uvedl totiž, že v rámci zmíněné dohody dostane Česko první čtyři tisíce dávek léku již příští měsíc.

„Podařilo se mi vyjednat nákup prvních čtyř tisíc dávek léku. Musíme tu mít lék brzy, cena lidského života je nevyčíslitelná. Přes EU by to ještě trvalo dlouho,“ vysvětlil český politik.

Česká republika se tak stane zatím druhou evropskou zemí, které se podařilo zajistit dodávky tohoto preparátu, který mimo jiné může zabránit těžkému průběhu koronavirové nemoci. Uvádí se, že tento lék užíval i bývalý americký prezident Donald Trump. Andrej Babiš podotkl, že Praha vedla jednání s firmou Regeneron bez účasti Evropské unie, což podle něj urychlilo celý proces.