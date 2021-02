Babiš ustoupil opozici, dnes se musí vyřešit ještě odškodnění firem

Ve středu premiér Babiš po večerním jednání souhlasil s většinou opozičních připomínek k pandemickému zákonu. Dnes ráno bude Babiš na svolané schůzce vybraných ministrů řešit ještě odškodnění firem. Pokud se opozice s premiérem dohodnou, bude opozice hlasovat pro pandemický zákon.

„Zásadním problémem je už pouze odškodnění. To zůstalo k řešení a k tomu potřebujeme ještě analýzy,“ uvedl včera po jednání Babiš, jehož slova přináší Právo. Zároveň dodal, že úředníci na ministerstvech dostali za úkol vypracovat stanovisku k opozičnímu návrhu.

Z jednání odcházeli spokojení také opoziční lídři. Šéf ODS Petr Fiala věří, že se s vládou nakonec dohodnou.

„Toto je jediná věc, která je pro nás nepřekročitelná, a ne protože jsme si postavili hlavu, ale aby lidé, kterých se to dotýká, měli právní jistotu,“ uvedl Fiala.

Premiér Babiš již před středečním jednáním uvedl, že s odškodňováním firem má vláda problémy. Podle něj si z hlediska rozpočtu vláda nemůže dovolit dávat bianco šek na náhradu ušlého zisku.

Připravovaný pandemický zákon by vládě i bez nouzového stavu umožňoval zavírat obchody a služby, omezovat veřejnou dopravu a hromadné akce, rušit výuku na vysokých školách nebo zakazovat návštěvy v nemocnicích a sociálních zařízeních. Vláda by také mohla snadněji povolávat armádu na výpomoc do nemocnic.

Možná rezignace Metnara

Český ministr obrany Lubomír Metnar hodlá rezignovat, pokud ministerstvo financí nevrátí armádě pět miliard korun, o které oproti plánům přišla koncem loňského roku při schvalování státního rozpočtu.

„Kdyby bylo úplně jasné, že nám finanční prostředky vráceny nebudou, tak svůj slib dodržím,“ komentuje ministr svůj případný odchod z ministerstva.

Dotyčný spojuje svůj další politický osud s pěti miliardami, bez nichž nemůže podle plánu pokračovat modernizační proces, který je jednou z jeho priorit.

Připomeňme, že prostředky ve výši 10 miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany byly rozhodnutím vlády na konci loňského roku převedeny do rezervy. Na konci ledna byla polovina z této částky vrácena resortu obrany. Zbývajících pět miliard korun potřebuje česká armáda na nákup vojenských dopravních letadel CASA a bojových vrtulníků americké výroby a na zaplacení pronájmu stíhaček Gripen.