Vláda s opozicí našly shodu na znění pandemického zákona. Fiala usiluje o ukončení nouzového stavu už příští pátek

Vláda a opozice dnes ráno probíraly znění pandemického zákona. Předseda Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání oznámil, že se politici na podobě tohoto zákona definitivně dohodli. Platit by mohl už od příštího pátku, což by znamenalo, že tím zároveň skončí nouzový stav.

Opakované vyhlašování nouzového stavu tak již nebude potřeba, ale jak poznamenal Fiala na svém Twitteru, za velký úspěch opozice lze označit hlavně to, že do podoby pandemického zákona se podařilo zahrnut řešení odškodňování živnostníků a firem zasažených protikoronavirovými opatřeními. Na náhradu škody by tak měl být nárok od 1. března do konce platnosti předpisu.

„Dnešní dohoda o odškodňování je velkým úspěchem opozice, ale především občanů, kteří získají alespoň trochu jistoty v těžké době. Škoda, že vláda nebyla takto konstruktivní v uplynulých měsících. Je ale dobře, že jsme se v těchto kritických časech na něčem domluvili,“ napsal předseda ODS Petr Fiala.

Připomeňme, že opozice dlouhodobě volala po návrhu pandemického zákona, protože jeho přijetí umožnuje udržet a vyhlašovat protiepidemická opatření bez potřeby nouzového stavu. Zákon by tak měl poskytnout českému ministerstvu zdravotnictví pravomoci vydávat opatření pro hromadnou dopravu, obchod a další služby či hromadné akce.

Konkrétně má umožňovat omezit nebo stanovit podmínky pro provoz veřejné hromadné dopravy, vysokých škol, obchodů, včetně obchodních center, výroby, služeb, jako jsou holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, masáže, solária nebo tetovací salony. Podobným způsobem bude možné regulovat i koupaliště, bazény či sauny. Zakázat nebo omezit počtem osob a dalšími podmínkami bude možné konání veřejných i soukromých akcí. Pokud jde o nemocnice, zákon povolí nařídit vyčlenění kapacit, používání ochranných prostředků nebo zakázat návštěvy. Za porušení nařízení by mohla hrozit pokuta až tři miliony korun.

„Předpokládáme, že pokud všechno půjde dobře, tak pandemický zákon by mohl být účinný někdy příští pátek, to znamená, že by vyšel ve Sbírce zákonů. Aktuálně stav nouze platí do 28. února,“ řekl předseda ODS Petr Fiala na tiskové konferenci po jednání.