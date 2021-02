„Nenastal už čas na Sputnik?“ Mitrofanov kádruje Český rozhlas kvůli otázce o ruské vakcíně

V situaci, kdy se pro návrat do normálu potřebujeme skutečně rychle naočkovat, ale farmaceutické firmy přitom mají zpoždění s dodávkami, podobná otázka napadla novináře Českého rozhlasu jako docela logická. Českého premiéra se proto během rozhovoru zeptal, jestli už nenastal čas na Sputnik V.

Alexandr Mitrofanov, český komentátor a publicista ruského původu, si však myslí, že daná otázka neodpovídá zásadám objektivity. Novináře proto na svém Twitteru upozornil na to, že úroveň jeho žurnalistického profesionalismu neodpovídá požadavkům, které na něj klade práce ve veřejnoprávním médiu.

„S takovou veřejnoprávností by mohl rovnou dělat v Russia Today,“ poznamenal Mitrofanov.

"Nenastal už čas na Sputnik?" ptá se Babiše reportér @CRozhlas.

Někteří sledující publicisty však v otázce novináře nevidí nic, co by vypovídalo o jeho předpojatosti.

„A co je na tom špatného. To už se reportér nesmí na nic ptát, co se vám nelíbí?“ ptal se Luboš Pochman v komentářích k příspěvku Mitrofanova.

Dalším komentujícím ale naopak vadilo to, že novinář nepoložil premiérovi otázku, která podle jejich názoru odpověď vyžaduje mnohem víc.

„Možná by se měl pan reportér spíše zeptat, proč nám leží ve skladech vakcíny, a nic se neděje. Asi máme ještě čas. Není kam spěchat,“ napsal Tomáš Palát.

Proč nám leží ve skladech vakcíny?

Jak upozorňuje portál Novinky.cz, desítky tisíc vakcín do Česka během posledních týdnů opravdu dorazily, jenže očkovací kampaň vázne. Důvodů je podle vládního kabinetu vícero.

Ze 40 tisíc dávek vakcíny AstraZeneca, které již dorazily do Česka, bylo použito zatím jen 2 777. Jak v této souvislosti poznamenává ministerstvo zdravotnictví, důvodem pomalého využití této vakcíny je zejména to, že někteří lidé nedůvěřují AstraZenece, a proto se jí nechtěli nechat očkovat.

Velmi málo bylo zatím využito také vakcín firmy Moderna, a to jen 15 procent z celkového počtu obdržených dávek. Jak řekl Andrej Babiš Novinkám, v tomto případě je spíše problém s distribucí.

„Byl tam problém s vyhodnocením nebo vysoutěžením distributora. AstraZeneca je distribuována na základě výběrového řízení pojišťovny. Pfizer/BioNTech a Moderna jsou dodávány přímo dodavatelem do očkovacích center. Je to jiný způsob distribuce,“ řekl.