Já sám žádný názor nemám. Babiš promluvil o otevírání obchodů

S návrhem otevřít maloobchod přišel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Babiš ale novinářům ve Sněmovně uvedl, že vzhledem k současné epidemické situaci není rozvolňování dobrý nápad.

Sám Havlíček uvádí, že důležitým aspektem v pátečním rozhodování bude stanovisko ministerstva zdravotnictví. Domnívá se ale, že otevření za přísných podmínek situaci v zemi nezhorší. Podle návrhu by obchody mohly otevřít v pondělí 22. února.

„Jsem toho názoru, že zbytek maloobchodu, který bychom otevřeli v nejbližších dnech, nijakým způsobem nezhorší pandemickou situaci,“ míní Havlíček.

V úterý Havlíček prohlásil, že v případě schválení návrhu by personál v obchodech mohl mít povinnost nosit respirátory, zákazníci by měli povinnost mít dvě roušky nebo respirátor. Zůstala by v platnosti již exitující opatření jako limit 15 metrů čtverečních na zákazníka, udržování dvoumetrových rozestupů či řízení front před a v obchodech.

„Vláda na to nemá jednotný názor,“ poznamenal premiér. Sám nemá názor žádný, řek novinářům.

„Situace je samozřejmě špatná. Pokud 50 procent lidí nedodržuje opatření, tak je to složitá situace. Ale myslím, že není situace, abychom rozvolňovali, není to dobrý nápad,“ uvedl Babiš.

Stejného názoru je i ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

„Jsem přesvědčen, že v situaci, kdy nám stále rostou čísla nakažených, kdy máme úplně plné jednotky intenzivní péče, tak to není moment na rozvolňování,“ řekl Hamáček.

„Musíme začít něco činit. Nikoli hekticky něco rozvolňovat, ale realizovat režim založený na plošném testování, včetně testování ve firmách,“ trvá na svém Havlíček.

Havlíček ale tvrdí, že jeho návrh nelze srovnávat s prosincovým rozvolněním, kdy se kromě ochodů otevřely i služby, restaurace, hotely, a navíc bylo předvánoční období. Zároveň prohlásil, že není možné strávit celý rok v izolaci a je nutné se připravit na paralelní život.

Nicméně proti Havlíčkovu návrhu stojí ministr školství Robert Plaga (za ANO). Domnívá se, pokud se mají děti vrátit do škol, tak jakékoli rozvolňování není možné. Zvýšení sociálních kontaktů, které se pojí s otevřením škol, je podle něj nutné vyvážit povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

Mezitím počet nakažených v Česku rychle roste. Ve středu laboratoře odhalily 10 813 nových pozitivních případů. Spolu s tím stoupá jak reprodukční číslo, které dosáhlo hodnoty 1,1, tak i index PES, která vyšplhala o tři bodu na hodnotu 75. V současné chvíli se je koronavirem nakaženo celkem 108 527 lidí.

V nemocnicích je aktuálně hospitalizováno 6 195 pacientů, přičemž přes 1 220 z nich se nachází ve vážném stavu. Jedná se o největší počet od začátku pandemie v Česku. Na jednotkách JIP a ARO zbývá 148 lůžek pro covidové pacienty, volných je tedy 14 procent všech lůžek.