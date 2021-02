Pandemický zákon prošel schválením ve Sněmovně. Schváleno bylo i odškodnění podnikatelů

Sněmovna dnes, ve čtvrtek 18. února, schválila nový zákon o mimořádných opatřeních při epidemii koronaviru, na kterém se dokázala shodnout vláda s opozicí. Díky tomu bude ministerstvo zdravotnictví moci rozhodovat o uzavírání obchodů i služeb, aniž by bylo nutné vyhlásit nouzový stav.

Zmiňme, že pandemický zákon by měl nahradit nouzový stav. Až zákon projde Senátem a podpisem ho stvrdí prezident, začne v naší zemi platit takzvaná pandemická pohotovost. Tu bude moci Sněmovna ukončit nebo obnovit. Důležité ale je, že se zákon vztahuje jen na epidemii covidu-19 a bude účinný do 28. února 2022.

Připomeňme, že pozitivně se pro zákon vyslovilo 132 poslanců. Podpořili jej poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Naopak proti byli poslanci SPD a nezařazení poslanci. Komunisté byli proti, nebo se hlasování zdrželi. Zákon dnes schválila Sněmovna.

Za zmínku stojí i to, že ke shodě došlo na poslední chvíli. I když vláda na většinu podmínek opozice kývla již včera, ve středu 17. 2., stále některé otázky zůstaly nevyřešeny. Hovořilo se hlavně o náhradách pro podnikatele, které postihla opatření proti šíření koronaviru.

„Podnikatel prokáže škodu, od toho se odečtou všechny vyplacené kompenzace a s tím se obrátí na ministerstvo financí, a to do roka rozhodne,“ řekl k principu odškodnění ještě před schůzí Sněmovny šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že občané nakonec budou mít možnost žádat o náhradu škod, i když ještě do včerejška vláda říkala náhradě škod ne.

Kvůli odškodňování podnikatelů vznikne elektronický formulář, peníze by mělo vyplácet ministerstvo financí. Lhůta pro žádosti bude činit jeden rok a ministerstvo bude mít na vyjádření šest měsíců. Kompenzace budou podnikatelům náležet od 1. března do konce pandemické pohotovosti.

„Samozřejmě musí prokázat škodu, ty náklady a nemůže to dostat dvakrát. Ti, co už kompenzaci dostali, odpočítají je,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš.

Reakce na daný zákon

K věc se vyjádřil i ministr zdravotnictví Jan Blatný, který se nechal slyšet, že toto řešení považuje za zásadní pro efektivní boj se současnou epidemií onemocnění covid-19.

„Smyslem návrhu je zajistit adekvátní nástroje pro zvládání epidemie onemocnění, a to i v období po skončení nouzového stavu. Stávající právní úprava v zákoně o ochraně veřejného zdraví se v tomto ohledu totiž jeví jako nedostatečná,“ poznamenal Blatný.

„Dohoda je velký posun směrem k tomu, abychom se dostali od nekonečného prodlužování nouzového stavu směrem k normálnějšímu životu,“ řekl.

A zákon pozitivně hodnotí i Piráti. Šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek jej označil za jakýsi pomyslný krok kupředu.

Sněmovna se chystá řešit i omezení platnosti současného nouzového stavu, který platí do 28. února. Zmiňme, že daný zákon by mohl platit už od příštího pátku, což by znamenalo, že tím zároveň skončí nouzový stav.

„Předpokládáme, že by zákon měl vyjít ve Sbírce zákonů příští pátek a ukončit tak nouzový stav. Je to nejrozumnější cesta, jak na jedné straně skončit další nesmyslné prodlužování nouzového stavu, odstranit ústavní nejistotu a současně poskytnout všem, vládě, krajům a a jiným dostatek času na přípravu,“ podotkl předseda ODS Petr Fiala.