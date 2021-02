Sněmovna schválila schodek státního rozpočtu ve výši půl bilionu. Stejně tak odmítla zrušit nouzový stav

Vypadá to, že koronavirová epidemie se podepisuje i na takových věcech, jako je schodek státního rozpočtu. Dnes totiž Poslanecká sněmovna dala zelenou jeho navýšení, a to ze 320 miliard Kč na půl bilionu. Šéfka státní kasy Alena Schillerová to vysvětlila právě dalšími výdaji v souvislosti s covidem-19. Zároveň Sněmovna odmítla zrušit nouzový stav.