„Co to dop*dele je?“ Vávra se rozčílil kvůli selhání elit a vlády v případě poskytování zdravotní péče

„Přiznám se, že jsem z toho, co se děje, totálně zmatený a současnou situaci považuji za absolutní selhání nejen vlády, ale i většiny elit v této zemi. Tolik zcela protichůdných informací, nesmyslných rozhodnutí a projevů naprosté nekompetence a neschopnosti jsem snad v životě neviděl. A nejen ve vládě, která ovšem skutečně jede první ligu,“ napsal na úvod svého vyjádření herní vývojář.

Vávra se táže, zdali lže statistika nebo ředitelé nemocnic, kteří tvrdí, že mají přeplněno.

„Právě jsem si přečetl rozhovor s ředitelem nějaké nemocnice. Všechny nemocnice jsou prý totálně plné. Podle aktuálního grafu obsazenosti je počet hospitalizovaných o 4000 lidí menší, než byl v říjnu. Počet lidí v těžkém stavu je stejný. Tak lže graf, nebo ten ředitel? Dotyčný zároveň prohlásil, že asi budou muset začít chystat dodatečné Covid oddělení…“ uvedl.

„BUDOU MUSET ZAČÍT? Jakože koukali, jak se jim to zaplňuje, počkali, až to bude plné, pak ještě chvíli počkali, jestli se to náhodou nevyřeší samo a za týden to možná začnou řešit? Proč to proboha nepřipravili dopředu? Měl snad pocit, že se všechno vyvíjí skvěle a nebude to potřeba?” táže se Daniel Vávra.

Vývojář upozorňuje na významově různá vyjádření čelních představitelů vlády, která se navzájem vylučují.

„Zatímco vláda tvrdí, že je všechno úplně v prdeli a bude ještě hůř, tak odmítá pomoc ze zahraničí, která je nám nabízená a zároveň opozice volá po rozvolňování. Každý člen vlády vykládá během jednoho a toho samého dne jiné píčoviny. Jeden chce rozvolňovat, druhý totální lockdown, třetí přemýšlí, že možná teda jako tu pomoc od Německa přijmeme, ale v Chebu nevyhrál volby a potřebuje se nejdřív pomstít tamnímu hejtmanovi...“ píše Vávra.

Podle jeho názoru by s takovou mírou kvality mohl v zemi vládnout doslova kdokoli.

„Co to je? Co to dop.dele je? Vezměte náhodně nějaké lidi z ulice, udělejte z nich vládu a horší by to nemohlo být,“ uvedl a obratem dodal: „Ani v téhle situaci neodkáží ty dementi přestat myslet na volby, poslouchat debily s průzkumama a dělat jeden na druhého ramena v domnění, že tím na někoho udělají dojem?”

Vávra své vyjádření k aktuální situaci uzavřel přirovnáním Česka k Titanicu, jenž podle jeho slov „jde ke dnu”.

Polská nabídka pomoci

V současné době je v českých nemocnicích přes 6000 pacientů s koronavirem. Média přitom informují o tom, že na jednotkách intenzivní péče je nejvíce lidí od začátku epidemie nového koronaviru s tím, že nezbývají už prakticky žádná volná místa. Podle informací ministerstva zdravotnictví je v zemi přibližně 4000 lůžek na ARO a JIP, přičemž volných už je jen asi 14 %.

Polský premiér Mateusz Morawiecki během čtvrteční tiskové conference uvedl, že jeho země je připravena nabídnout Česku volná lůžka pro covidové pacienty. Nabídka přitom platí také pro Slovensko.

„Jsme připraveni pomoci našim českým a slovenským sousedům tím, že poskytneme místa v provizorních nemocnicích v jižní části země," prohlásil Morawiecki s tím, že přibližně 50 % lůžek pro pacienty s koronavirem SARS-CoV-2 je v současné době obsazeno v těchto nemocnicích.

Tisková konference se konala po středečním setkání šéfů vlád zemí V4 v Polsku na hradu Wawel. Setkání se konalo u příležitosti 30. výročí založení V4.