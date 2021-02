„Jsi agent pekla Pavle.“ Šafr dostal na frak za výrok o ruské vakcíně. Co pronesl?

Šafr na Twitteru zveřejnil příspěvek, který pojednává o ruské a čínské vakcíně.

„Ostentativní touha po čínské a ruské vakcíně je projevem debility a podrazáctví. A u pár schopnějších kluků jde prostě o prachy.“

Na jeho postoj však zareagoval publicista Martin Weiss, který Šafra označil za „agenta pekla“. Pod příspěvkem se následně vyrojila diskuse obou zúčastěných. Šafr totiž oponoval, že má rád jen normální civilizaci.

„Jenom mám rád normální civilizaci. Má tady na východě málo zastání. Přitom je skvělá,“ uvedl.

Jsi agent pekla Pavle — Martin Weiss (@no_amount) February 19, 2021

​Weiss však neváhal a opět reagoval: „To je unijní šovinismus hodný vilémovského Německa. Samozřejmě, jestli ses zbavil všech čínských výrobků, které máš - protože každá čínská firma je potenciálně státní - tak respekt, to je jiná,“ napsal.

Tím ovšem jejich diskuse neskončila. Šéfredaktor portálu Forum24 Šafr se totiž Weisse dotazoval, zda lze akceptovat, že stát řídí v takové míře lidi a jejich životy.

„Martin Weiss, špičkový autor a editor s vynikající angličtinou a perfektní znalostí Raymonda Arona, mi tu píše o unijním šovinismu vůči Číně. Asi tu ruské blázince mají svoje franchisi. Martine, copak je možné akceptovat, že někde stát v takové míře řídí lidi a jejich životy???“ ptá se.

Publicista Weiss poté píše, že šovinismem měl na mysli oddanost EU. „Tím šovinismem jsem myslel tu oddanost EU, která z ní dělá milovaný objekt, s nímž se solidarizujeme, a nikoli servisní organizaci, jejíž výsledky můžeme racionálně hodnotit,“ konstatoval.

Šáfr poté ještě zareagoval. Podle jeho mínění je totiž Západ místo kultury a práva, kde se on sám cítí dobře.

„Mě kupříkladu totálně irituje, jak se orgány EU chovají k židovským firmám na Západním břehu. Absolutně mě znechucují dotace na feministické programy. Ale Západ je místo kultury a práva, kde se cítím dobře.“

Ruská vakcína proti covidu-19

Dne 11. srpna 2020 Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany RF. Vakcína dostala název Sputnik V

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Uveďme, že vakcína Sputnik V již byla schválena ve více než 20 zemích. Podle údajů Ruského fondu přímých investic se ruská vakcína řadí mezi první trojku světových vakcín proti covidu-19 co do počtu obdržených schválení státními regulátory.