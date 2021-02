TOP 09 použila ve své kampani hlášku poslance Volného. Dostanou flákanec?

„Plukovník Prymula se nepoučil po Vyšehradské kapitule a se slovy ,to mám být jen doma?‘ vyrazil na fotbal. Zařadil se tak tak mezi papaláše, kteří kážou vodu a pijí víno. Kam byste poslali Prymulu Vy?“ uvádí se v příspěvku strany.

Pravidla soutěže jsou poměrně jednoduchá. Odpovězte na otázku a možná vyhrajete cenu – tričko s nápisem „Jestli tady pudeš, dostaneš flákanec!“

„Své tipy nám sázejte do komentářů a těm nejkreativnějším pošleme malý dárek. A i když si o to bývalý ministr svou nepoučitelností říká, tak prosíme slušně. Nejsme přeci jen na Hradě,“ napsali.

Uživatel Radek Mikeš neváhal a připomněl, že hláška z trička ale není vymyšlená originálně z TOP 09: „To, ale není Vaše hláška. To je Lubomíra Volného. Vymyslete si svoji hlášku. Hlavně, že jste na něj útočili a zesměšňovali.“

V reakci na komentář TOP 09 zažertovala: „Dostaneme flákanec?“

Kateřina Rohošková také zmínila Volného: „Děláte Volnému reklamu? To triko spíš vypadá, že si nechal vyrobit sám.“

„Když si pan Prymula stěžuje, že nebyl na dovolené, tak bych ho poslal na dlouhou dovolenou... třeba na Mars,“ okomentoval Pavel Fiala.

Tomáš Sedlák nabídl zase jinou odpověď: „A nechcete ho poslat někam, kde ještě nebyl? Třeba na koncert? Že by ze sebe udělal ukázkový případ, jak se to nemá dělat? ... V podstatě to bude perfektně zapadat do stylu vládnutí ANO a spol.“

„Poslal bych do metra na Muzeum a místo koblih by mohl rozdávat respirátory...” napsal Viktor Jungbauer.

Prymula a fotbal

Ve čtvrtek premiér Andrej Babiš ukončil spolupráci se svým poradcem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, který navštívil fotbalový zápas mezi pražskou Slavií a britským Leicesterem. Babiš to uvedl na Facebooku a podle něho Prymulova účast na fotbale působila papalášsky.

„Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků. Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ uvedl pro ČTK Prymula.

Ačkoliv v Česku platí nejvyšší stupeň pohotovosti protiepidemického systému PES, ve kterém jsou umožněny pouze profesionální soutěže bez sportovců, předseda představenstva SK Slavia Praha Jaroslav Tvrdík před zápasem na Twitteru oznámil, že v rámci pilotního projektu se do hlediště dostane několik stovek lidí. „V kombinaci s respirátorem FFP2 bez rizika,“ dodal.