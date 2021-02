Hrad: Pracujeme na přednostním přívozu Sputniku V do Česka

„Podnikáme kroky, ale nebudu sdělovat žádné podrobnosti, a to v zájmu celé věci,“ cituje slova Jiřího Ovčáčka portál Idnes, který se obrátil na Pražský hrad s žádostí o informace, zdali administrativa českého prezidenta v současné době pracuje na tom, aby se do země dostala ruská vakcína Sputnik V přednostně.

Portál v této souvislosti cituje Miloše Zemana, který v minulosti uvedl, že bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula doporučil použití Sputniku V v Česku a on sám „nemá vůbec nic proti tomu, aby, když se tak odborníci rozhodnou, se tato očkovací látka uplatnila i u nás“.

Nicméně, o krocích Hradu ve věci pořízení Sputniku V nemá informace ani ministerstvo zahraničí, ani české velvyslanectví v Moskvě, které uvedlo, že není součástí žádného vyjednávacího procesu ohledně ruské vakcíny.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný v minulosti opakovaně zmiňoval, že nechce, aby v Česku bylo očkováno látkou, která nebyla schválena Evropskou lékovou agenturou. Předseda vlády Andrej Babiš nicméně minulý týden spekuloval, že země by měla zvážit maďarskou cestu při získávání vakcín, pokud by byla možnost pořídit jiné látky než ty schválené EU.

„Bude-li zapotřebí, obrátím se i na prezidenta (Ruska Vladimira – red.) Putina s žádostí o pomoc v této oblasti, i když si myslím, že po aféře se sochou Koněva nebude příliš vlídný,“ cituje portál slova prezidenta s tím, že Zeman prý čeká na žádost vlády v této oblasti, čímž by jeho snaha byla schválena, neboť se jedná o záležitost náležící vládě.

Idnes přitom ve své zprávě připomněl, že s vyjednáváním s Ruskem by se nemělo otálet, neboť o dodávkách vakcíny Sputnik V již jedná 30 států a poté, co bude tato vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou, „tak přijdou všichni“. V takové situaci by se Česko mohlo dostat na dno pořadníku.

Lavrov o Sputniku V

Jak poznamenal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, na Západě chápou, že Sputnik V je „pokud ne nejlepší, pak určitě mezi nejlepšími“.

„Jinak by nebylo tolik žádostí o vakcínu, a ty exponenciálně rostou. Na druhé straně zase chápou, že samotný fakt rozšíření Sputniku V a dalších ruských vakcín, které již brzy vyjdou na mezinárodní trh, znamená zvýšení autority a reputace Ruska na mezinárodní scéně. A to nechtějí,“ uvedl v rozhovoru pro RBK-TV.

„Počet žádostí z Evropy neustále roste. V podstatě před pár dny došla žádost od monackého knížete Alberta II. Monackého na dodávku vakcín pro celou populaci Monaka. Poté, co byla zveřejněna vědecká hodnocení nezávislých struktur, musí na Západě uznat, že je vakcína dobrá. I tak však pokračují pokusy ji zdiskreditovat,“ dodal Lavrov.

Sputnik V

Vědecký časopis The Lancet dříve zveřejnil výsledky třetí fáze klinických testů vakcinační látky Sputnik V. Ty potvrdily její vysokou účinnost a bezpečnost. Sputnik V je bezpečný, účinný a poskytuje plnou ochranu proti závažným případům covidu-19. To je hlavní závěr publikace v časopise The Lancet. Třetí fáze klinického testování zabrala ruským imunologům několik měsíců a zapojilo se do ní 19 866 dobrovolníků. Její výsledky potvrdily, že vakcína je účinná na 91,6 %.

Vakcína Sputnik V již byla schválena ve 30 zemích. Podle údajů Ruského fondu přímých investic se řadí mezi první trojku světových vakcín proti covidu-19 co do počtu obdržených schválení státními regulátory.