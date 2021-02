„Do Brna se raději ani nevracejte, nemají vás tu rádi,“ zazněl vzkaz pro Fialu, který se pochlubil úspěchy ODS

Předseda ODS Petr Fiala využívá každé možnosti, aby připomněl úspěchy své strany. Tentokrát se brněnský rodák radoval z prosazení pandemického zákona. Přečtete si, co následovalo po zveřejnění statusu politika na sociální síti.

„Považuji to za úspěch! Podařilo se nám domluvit s vládou na pandemickém zákonu,“ uvedl Fiala.

Lídr ODS se domnívá, že to pomůže nahradit „bezhlavé“ opakování nouzového stavu, protože vláda bude pod dohledem Poslanecké sněmovny.

„Podařilo se nám vyjednat i důležitou možnost odškodnění pro živnostníky a podnikatele, kteří byli donuceni zavřít,“ informoval Fiala.

Jenže jeho spokojenost lidé nesdílejí. Pod statusem Fialy se objevily četné komentáře, které svědčí o nesouhlasu veřejnosti s názorem politika.

„Za mě na hovno. Docela jsem vám věřil, že to bude mít hlavu a patu. Jak chcete něco dokazovat? Dle DP z 2020, kdy už bylo zavřeno? Jsem dost zklamán,“ napsal Jan Kuběnka.

Sledující Jiří Janeček považuje myšlenky předsedy ODS za totální pitomost.

„Podnikatelé nepřežijí už ani týden a tady budou čekat na přezkum? Podle ODS, která nezruší nezákonný nouzový stav, a naopak podpoří protipandemický zákon, podnikatel prokáže škodu, od toho se odpočtou všechny vyplacené kompenzace a se zbytkem se obrátí na Ministerstvo financí. To má dvě možnosti – buď to zaplatí nebo odmítne, když to odmítne, bude šance soudního přezkumu. Problém je, že o podnikatelích rozhoduji lidé bez podnikatelských zkušeností se svými 150tis platy ze státního rozpočtu! Nechceme kompenzace! Chceme otevřené Česko s ochranou rizikových skupin!“ argumentoval svůj postoj dotyčný uživatel Facebooku.

„Škoda, že se vám také nepodařilo myslet na zaměstnance a odškodnit také je, ono když někdo jde 3x do karantény a na neschopenku z důvodu, že tam někdo dotáhl covid a nemůže vykonávat svou práci, ač je zdráv, tak to je taky pěkná a neomluvitelná prasárna!“ neskrývá své rozhořčení Martin Svoboda.

„Děláte si z nás legraci? Takže když si v pondělí nevezmu respirátor, tak kvůli vám dostanu až milion pokutu. Jako že si ho nevezmu. Na rozdíl od vás nebudu podporovat kšefty poslanců a vlády. Opravdu děkuji. Do Brna se raději ani nevracejte, nemají vás tu rádi,“ vzkázal předsedovi ODS, který se narodil v největším městě Moravy, Libor Marada.

Nechyběly ani lakonické komentáře, které však nepostrádaly kritický význam.

„Nemáte ještě nějakou větší fotku na post? Váš fatální přešlap, kdy vám jde víc o politiku a ne o životy lidí, budete muset žehlit ještě dlouho,“ sarkasticky doporučila Karolína Stařecká.

„A tím se chlubíte??“ dotazuje se Eliška Hartl.

„No to je umění, p. Fiala,“ Eva Hekova.

Poslanecká sněmovna 18. února schválila nový zákon o mimořádných opatřeních při epidemii koronaviru, na kterém se dokázala shodnout vláda s opozicí. Díky tomu bude ministerstvo zdravotnictví moci rozhodovat o uzavírání obchodů i služeb, aniž by bylo nutné vyhlásit nouzový stav.

Zmiňme, že pandemický zákon by měl nahradit nouzový stav. Až zákon projde Senátem a podpisem ho stvrdí prezident, začne v naší zemi platit takzvaná pandemická pohotovost. Tu bude moci Sněmovna ukončit nebo obnovit. Důležité ale je, že se zákon vztahuje jen na epidemii covidu-19 a bude účinný do 28. února 2022.

Připomeňme, že pozitivně se pro zákon vyslovilo 132 poslanců. Podpořili jej poslanci vládních ANO a ČSSD a opozičních ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Naopak proti byli poslanci SPD a nezařazení poslanci. Komunisté byli proti, nebo se hlasování zdrželi.