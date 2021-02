Petrov: Fotbalový zápas Slavie s VIP na tribuně pro mě ukazuje míru pokrytectví

„Ke kauze Slavie... Mě to nepohoršuje. Byli tam nejen úředníci, ale i novináři, VIP. Všichni, když se jich zeptáte, se staví za oficiální linii (z vedení ČT tam bylo víc lidi než jen ředitel)... Pro mě to ukazuje míru pokrytectví. Vlastně jsem rád, že se poodhalila skutečnost. Tak to je. Jedna věc se říká, druhá se dělá,” prohlásil na úvodu svého postu na sociálních sítích Vadim Petrov.

Mediální expert podle svých slov nevěří statistice vedené okolo koronaviru. Upozorňuje na to, že nemoc prý kopíruje politické hranice států.

„Covidovym statistikám a jejich metodice nevěřím. Nevím, proč pandemie přesně kopíruje hranice, proč se postavily (zbouraly) Letňany, když se mluví o tělocvičnách. Nevím, proč by měli chybět zdravotníci, kteří by se starali o lehčí případy, (ve válkách fungovali dobrovolníci, Červený kříž, Armáda spásy, máme mraky neziskovek placených státem)…,” uvedl.

„Přicházejí nové mutace, budou nové vakcíny, dosavadní domácí roušky, zdá se, byly k ničemu. Je toho moc, čemu člověk nerozumí. Vše se mění, vyvíjí. Člověk to musí brát s rezervou... Papaláši, VIP, celebrity... Je jedno, jak se pojmenuji, jsou jako my, jen jsou víc vidět. Že kážou vodu a piji víno? Jasně nemá se to, ale dělá se to. Blbý je, když se dveře sakristie otevřou a veselá hostina se provalí věřícím,“ zmínil mediální expert.

Petrov následně zdůraznil, že mu vadí pokrytectví, přičemž poukazuje na nezbytnou integritu vlastní osobnosti.

„Vnímám svět, jaký je, a netrápím se tím, že není, jak bych si ho představoval. Ale vadí mi to pokrytectví. Doma se mám chovat stejně, jako na veřejnosti. A jsem s tím i vnitřně ztotožněný. Říká se tomu integrita osobnosti,“ uzavřel Vadim Petrov své vyjádření ke stávající situaci na svých sociálních sítích.

Roman Prymula

Na zmiňovaném zápase Slavie byl na tribuně přítomen i bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Poté, co byla celá situace výrazně medializována, s ním předseda vlády Andrej Babiš ukončil spolupráci se slovy, že jeho chování působí papalášsky.

„Pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá. Tohle je prostě opět špatně, vůči fotbalovým fanouškům, kteří nemůžou na stadion, i lidem, po kterých teď chceme, aby byli hlavně doma. Nemluvě o tom, že to zase působí papalášsky. Domluvili jsme se na ukončení spolupráce, protože tohle není možné,“ napsal Babiš na Facebooku.