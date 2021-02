Babiš žádá zrušení soutěže na nákup antigenních testů pro školáky. Zpochybnil i návrat dětí do škol

Premiér Andrej Babiš pochybuje o tom, že by se děti mohly vrátit do škol začátkem března. Podmínkou návratu dětí do školních lavic je příznivá epidemická situace, která v současné době vypadá jinak. Premiér bude požadovat zrušení soutěže na dodávku antigenních testů do škol, protože je doprovázena kontroverzní situací.