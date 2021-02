Expertní tým prezidenta Zemana doporučil zahájení vyhlášení výběrového řízení na dostavbu Dukovan

Podle ČTK po jednání také ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček informoval, že transformace teplárenství v podobě přechodu na plyn a biomasu si u centrálního vytápění v následujících letech vyžádá 50 miliard korun a bude se týkat 1,7 milionu domácností, má tak tedy jít asi o 3,5 milionu obyvatel.

„Expertní tým prezidenta republiky jednomyslně doporučil, aby bylo zahájeno vyhlášení výběrového řízení na výstavbu bloku v Jaderné elektrárně Dukovany,“ uvádí se na webu Hradu.

Mluvčí Ovčáček také uvádí, že expertní tým jednomyslně podpořil také uhelnou komisi a její odborné doporučení ukončit využívání uhlí v roce 2038.

Podle Havlíčka by se soutěž o stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany měla obejít bez vyřazování možných uchazečů, na čemž se shodl také expertní tým.

„Expertní tým a prezident mají totožný názor jako tripartita, že bychom neměli redukovat současné potenciální dodavatele a měli to nechat maximálně otevřené. Neřešili jsme jednotlivé firmy ani země. Závěr je, pokud možno s tendrem neotálet a zajistit maximální konkurenční prostředí s cílem srazit cenu,“ uvedl Havlíček.

Tripartita žádá rychlé zahájení tendru

Otázka stavby jaderného bloku v Dukovanech je stále na stole. Jedná se především o to, které firmy by se měly pustit do soutěže o výstavbu reaktoru – zda i ruský a čínský dodavatel. Zástupci podnikatelů a odboráři mají zřejmě jasno. Shodli se, že tendr je nutné zahájit co nejdříve a účastnit by se měla i Čína a Rusko.

Na konci ledna proběhlo jednání se zástupci tripartity. Vicepremiér Karel Havlíček po skončení uvedl, že jak zástupci podnikatelů, tak i odboráři chtějí pokračovat v rozjetém tendru. Chtějí i rychlé zahájení. Poznamenal, že ještě nikdy neviděl takovou velkou shodu.

Vicepremiér konstatoval, že není nutné redukovat počet možných dodavatelů, a nejlepší by bylo mít soutěž s pěti zájemci.

Nutno podotknout, že opozice se dlouhodobě kriticky staví k případné účasti ruských a čínských firem v daném výběrovém řízení. Argumentuje tím, že by byly bezpečnostní hrozbou.

On sám se kloní k názoru, že by byl tendr spuštěn ve formátu 3+2, tedy že by se zúčastnily firmy z Ruska a Číny v dodavatelských konsorciích, avšak vůdčí roli by v něm nehrály. V neposlední řadě uvedl, že pakliže by zapojení energetické firmy ČEZ do financování bylo příliš drahé, stát by mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat zcela sám.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák zastává názor, že není na co čekat. Dukovanský blok je potřeba kvůli podmínce pro útlum uhlí v roce 2039. Dodal, že není žádný důvod pro odkládání takové „zásadní věci“.

Koncem července 2020 stát a energetická společnost ČEZ podepsaly smlouvu k novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Jeho stavba by měla začít v roce 2029, do provozu by měl být uveden v roce 2036.

Zájem o zakázku z Česka projevilo několik společností – Rosatom (Rusko), Westinghouse (USA), KHNP (Jižní Korea), EDP (Francie) a China General Nuclear (Čína).