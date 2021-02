Hřib vyzval k suchému únoru. „Nic se nesmí a ještě suchej únor“ - reagují uživatelé

Svůj příspěvek nazval: „Ne, radši knihu!“ Dotkl se v něm statistiky spotřeby alkoholu v České republice. Podle webu suchejunor.cz, popíjení je český národní sport. Podle dat, průměrný Čech vypije za rok 14.4 l čistého lihu.

„V České republice pije rizikově alkohol přibližně 1,5 milionu lidí, takže určitě někoho takového ve svém okolí znáte. Podle analýzy Světové zdravotnické organizace jsme třetí na světě v konzumaci alkoholu. To opravdu není umístění, na které bychom měli být pyšní. V době pandemie se navíc míra nebezpečného nárazového pití téměř zdvojnásobila,“ napsal.

Pak došlo na iniciativu Suchej únor. Je to česká a od roku 2021 oficiálně také slovenská výzva pro lidi, kteří si chtějí otestovat svůj vztah k alkoholu. Během měsíce „na suchu“ mohou „ochutnat střízlivost“ a zjistit, jak velkou roli hraje pití v jejich životě. Primátor vyzval lidi, aby se k ní připojili.

„Proto velmi oceňuji osvětovou kampaň Suchej únor. Málokdo ví, že není jen o zkoušce nepít jeden měsíc v roce (a zbylých 11 měsíců pít klidně jako duha), ale celkově o tom mít nad alkoholem kontrolu a prožívat život s čistou myslí. Ať už tedy začnete na zkoušku abstinovat nebo o svých návycích začnete víc přemýšlet a informovat se o rizicích nekontrolovaného pití alkoholu, jděte do toho! Je to vlastně i příležitost, jak se dozvědět víc o sobě samých.

Rozcestníkem vám pro začátek může být například web www.suchejunor.cz. Pořídíte tam i super knížku, kterou držím na fotce, s 28 důvody, proč ochutnat čistokrevný život. Je moc pěkně zpracovaná a plná inspirativních myšlenek,“ pokračoval.

Na závěr také uvedl, jaké vztahy má s alkoholem a svůj oblíbený napoj.

„Jinak pokud by vás zajímalo, jak to mám s alkoholem já, tak osobně mu příliš neholduji. Co mám ale opravdu rád, je kvalitní čaj – například tchajwanský oolong. Doporučuji,“ napsal Hřib.

Uživatelé se také rozhodli vyjádřit své názory. Byli ti, kteří iniciativu podpořili a také sdíleli své oblíbené čajové nápoje. Byli ale i tací, kteří se k facebookovému příspěvku primátora kriticky vyjádřili.

Jakub Bříza zpochybnil statistiku: „A jak je prosímvás přesně ta statistika? V České republice nebo Češi? Protože jestli v ČR, tak to chlastají ostatní národy u nás, protože máme levný alkohol. WHO může jít někam, ta stejná organizace nám zakazovala šít si v březnu roušky, omg.“

Stan Flyn zmínil vakcínu: „Suchej bude ten měsíc, který se dočkám vakcíny. A klidně bych si ji zaplatil, kdyby to šlo a pomohlo to v rychlejším proočkování populace.“

„Best in Covid, gold medal, 3rd best in alcohol, bronze one,“ vtipkoval Petr Krupa.

Alena Kavanova také žertovala: „Ano, v únoru piju jen suché víno...“

„Kdo by v týhle době nechlastal...?!“ napsal Oto Kubík.

Jana Oppeltová okomentovala: „Nic se nesmí a ještě suchej únor, já tedy nevím.“

„Piráti nikdy nebyli na pivo. Ti si radši bodli do žil marihuanu,“ vtipkoval Jiří Fiala.