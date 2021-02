Ondráček: Prodávat testy, roušky a respirátory je lepší byznys než zajistit vakcíny pro ty, kdo se chce očkovat

Na své sociální síti se obrátil na své sledující, aby jim připomněl, že Rusko zaregistrovalo třetí vakcínu a dozvěděl se od nich, co si myslí o situaci s vakcínami v České republice.

„Přátelé, jen tak pro informaci, v Rusku mají zaregistrovanou už třetí vakcínu na covid. Jmenuje se KoviVak. Prvních 120 tis. ampulí bude pro ruské občany k dispozici již v polovině března.

Očekávám, že my v té době budeme stále v lockdownu, uvalovat sankce na Rusko a v předklonu hledět do EU, zda na nás zbyde něco z toho, co smíme (nebo musíme) očkovat u nás. Na druhou stranu ale chápu, že prodávat testy, roušky a respirátory je pro některé lepší byznys, než zajistit vakcíny pro ty, kteří se očkovat chtějí. Co si o tom myslíte vy?” dotázal se poslanec.

Uživatelé nečekali dlouho a nabídli své myšlenky.

Apolena Chlupova komentovala: „Dávno se tu mohlo očkovat ruskou vakcínou a ne čekat, co na nás od EU zbude, máme svoji vládu, která má zodpovědnost za své občany, a ne se spoléhat na EU, která nepomáhá, ale jen škodí.”

„Díky takovému lemplovi Petříčkovi se můžeme rozloučit s ruskou vakcínou, i když ve mně je stále jiskřička naděje, že naši mocipáni ji objednají,” napsala Gabi Kábelová.

Karel Křivan také se vyjádřil k situaci: „Kolik mají v Rusku vědeckých ústavů v oboru virologie, tolik mají vakcín. U nás máme spoustu špičkových odborníků, z nichž řada ruské vakcíny nemilosrdně tepe, ale vakcínu musíme dovážet. Třicet let pracujeme v přetvoření průmyslové země na průmyslovou montovnu a výsledek se prostě nemohl nedostavit...“

„Já si myslím, že už to dávno není o viru, ale o politice a penězích,“ okomentovala Lenka Salaquardová.

Dříve Rusko zaregistrovalo třetí vakcínu proti koronaviru. Jedná se o vakcínu vyvinutou Čumakovovým střediskem s názvem CoviVac. Oznámil to v sobotu ruský premiér Michail Mišustin na setkání ohledně vakcín.