Josef Skála okomentoval bujaré párty cizinců pracujících v Česku. Jich se virus netýká?

Na sociálních sítích se objevilo několik videí, jak cizinci pracující v továrnách na území České republiky, organizují večírky, a to nehledě na vládní opatření zavedená proti šíření nového koronaviru. Podle slov Skály je to výraz kolektivního bezvědomí.

„Od těch, kdo se jich účastní, jako projev kolektivního bezvědomí. Od těch, kdo je šíří pro výstrahu, jako výraz obav z vážných následků,“ uvedl v rozhovoru pro Parlamentní listy a dodal: „Mnozí Češi se chovají navlas stejně. A zdaleka nejen na ubytovnách. Bujaré oslavy, které už loni uspořádala na Karlově mostě takzvaná demokratická opozice, jsou příkladem do budoucích čítanek.“

Jednou z otázek, které bývalý místopředseda KSČM čelil od redaktora portálu, zněla, proč se v Česku nedodržují vládní opatření. Podle jeho názoru za to může hlavně mentalita českého člověka.

„Příčin je jistě víc. (…) Prvou je mentalita: nevaž se, odvaž se - vtloukaná do hlav od školních lavic. Mrákoty konzumní svévole hlava nehlava. Lidských práv jako sobeckého nároku, nevázaného na sebemenší povinnost. Agresívní masáž, která tohle vše šíří, vyrábí morální invalidy. Ti pak své právo na takzvané kudy z nudy staví výš, než život ročníků v pokročilém věku. (…) Na elity zase co chvíli praskne, že kážou vodu jen v podhradí a sami si dávají do trumpety na lukulských slezinách, kde se kašle na úplně všechny restrikce. Čím větší farizejství, tím bezuzdnější umí vyvolat i vzdor,“ prohlásil v rozhovoru pro Parlamentní listy Josef Skála.

Bývalý vrcholný politik KSČM, o němž se spekuluje jako o možném nástupci stávajícího předsedy strany, zmínil, že chování některých českých elitářů prosté občany mate.

„Chování řady vyvolených však lidi hlavně přímo mate. Užívá-li si bez zábran smetánka, berou to jako důkaz, že covid-19 je vlastně jen velký podvod. Tím spíš, že jich zažili už celou řadu,“ myslí si bývalý politik, jenž následně dodal, že víře v kroky vlády nepřispává ani její uklidňování populace, že nemoc brzy ustoupí. V této souvislosti si Skála myslí, že epidemie nového koronaviru rozbije svět, jenž vznikl po konci druhé světové války.

„Pramalou důvěru budí i vládní konejšení, že až nákaza opadne, věci se vrátí tam, kde byly před ní. Tam se však nevrátí, ani kdyby nákaza skončila už zítra. V krizi je sám konec dějin nastolený vítězi studené války. Právě to ovšem nepřizná žádná strana či hnutí, které mu upsaly duši. Zda svým ukolébavkám věří, či ne, vědí jen ony samy,“ uvedl bývalý místopředseda KSČM.

„Pro řešení krize, která tu bude i po covidu-19, však nedělají zhola nic. Našemu pádu do dluhové pasti nijak nebrání. Nic nepodnikají ani pro tvorbu zdrojů obživy pro lidi, kteří o ni už přišli či teprve přijdou. To, že není cosi v pořádku a hrozí to velkými problémy, tuší i stále víc lidí, kteří ekonomice pod kůži nevidí. Pravdu na tohle téma však stále dluží i parlamentní levice. Ohrozit její budoucnost to může už velice brzy. K masové dezorientaci to přispívá už teď,” prohlásil na konci rozhovoru s Parlamentními listy Josef Skála.

Situace v Česku

V průběhu soboty bylo v České republice zjištěno 6 755 nových případů nákazy novým koronavirem. Jedná se o 1600 případů více než minulý týden. Pozitivních přitom bylo 38 % provedených testů.

Hospitalizováno je 6021 pacientů s koronavirem, z toho 1301 z nich je v těžkém stavu.