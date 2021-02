„Neskutečné papalášství. Káží vodu, pijí víno.“ Europoslankyně Konečná si podala elitáře za zápas Slavie

„Že je to neskutečné papalášství. Typický úkaz toho, čemu se říká „kázat vodu a pít víno“. A korunu tomu nasadil tím, že ještě letos neměl dovolenou. V ČR je nemalé procento lidí, kteří na dovolenou nenašetří ani jednou za pět let, setkávám se i s lidmi, jež na dovolené nebyli nikdy! (…) Bylo by dobré, kdyby tito papaláši sestoupili z výšin, VIP tribun a vládních limuzín a šli mezi lidi,” uvedla Konečná v rozhovoru pro portál Parlamentní listy, když odpovídala na otázku, co si myslí o bývalém ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi, který se v den, kdy hovořil, že je třeba značně přitvrdit s opatřeními, zúčastnil jako divák fotbalového zápasu.

Všichni, kdo se zúčastnili čtvrtečního fotbalového zápasu na Slavii, přičemž kromě Romana Prymuly seděl v hledišti i hradní kancléř Vratislav Mynář či ředitel České televize Petr Dvořák, podle názoru Kateřiny Konečné „ukázali lidem vztyčený prostředníček“.

V diskuzi pak přišly na řadu vládní opatření zavedená ve snaze poradit si s epidemií nového koronaviru.

„Zpřísňování je jedna věc, ale ty zmatky okolo jsou věc druhá. Vláda prostě absolutně selhává v komunikaci. Buď mají mít vládní představitelé mezi sebou prodiskutováno, že se skutečně otevřou obchody, anebo nemají vypouštět mediální balonky. Vezměte si, že máte obchod a v médiích uslyšíte, že v pondělí se otevírá. Co uděláte? Nakoupíte zboží a připravíte vše tak, aby to odpovídalo tvrdým opatřením. Pro živnostníky a malé podnikatele, z nichž mnozí jsou těsně před bankrotem, je toto další rána,” prohlásila pro portál europoslankyně. V případě zavedení povinnosti nošení respirátorů se prý tonoucí vláda „chytá stébla“.

Podle názoru Kateřiny Konečné je v současné situaci návrat dětí do škol důležitější než cokoli jiného.

„Je to obrovský problém – nejen ve znalostní oblasti, ale i po stránce fyzické, sociální a dokonce psychické. Vláda by měla udělat maximum pro to, aby děti mohly co nejdříve do lavic, vč. zajištění bezpečnosti nejen pro žáky, ale také pro učitele. Jsme stát, kde děti nechodí do škol v podstatě nejdéle v celé v Evropě a situace je u nás i nadále nejhorší. Ukazuje se tedy, že toto opatření asi nemá na šíření epidemie zásadní vliv,“ řekl v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Konečná dále vyjádřila názor, že by hygiena měla odpovědět na otázky, jak se koronavirus ve skutečnosti šíří, protože, jak říká, je očividné, že se covid šíří nehledě na opatření ve formě uzavřených škol a obchodů. Europoslankyně přitom poukázala na skutečnost, že právo na vzdělání je zakotveno v Listině základních práv a svobod.

Lockdown

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula byl včera hostem pořadu Otázky Václava Moravce, kde uvedl, že se stal symbolem polarizujícím společnost.

„Stal jsem se bohužel pro obě strany jakýmsi symbolem a myslím si, že není dobře, aby společnost byla tímto způsobem polarizována, proto jsem se rozhodl odejít,“ uvedl v naději, že se po jeho odchodu společnost uklidní.

Co se týče dalšího lockdownu v zemi je podle Romana Prymuly již pozdě. Uvedl, že měl přijít mnohem dříve. „V tuto chvíli je velmi složité představit jakákoliv další opatření z důvodu jejich akceptace,“ dodal.