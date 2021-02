Hamáček nebo Petříček? Oba ministři vstupují do boje za předsednictvo ČSSD

Na dubnovém sjezdu ČSSD bude obhajovat funkci předsedy strany, uvedl v rozhovoru pro Mladou frontu.

Podle slov Hamáčka, když chce někdo někam kandidovat, je zapotřebí nejdřív zjistit, zda má vůbec podporu.

„Vzhledem k tomu, že cítím podporu středních Čech, což je můj domácí region, tak kandidovat budu,“ řekl Hamáček.

Poté, co Petříček oznámil o své kandidatuře do čela ČSSD, Hamáček uvedl, že své rozhodnutí o tom, zda bude obhajovat funkci, oznámí včas a tehdy, když to uzná za vhodné. Pro ČTK se tehdy vyjádřil v tom smyslu, že nejprve je nezbytné obejít všechny regiony a zjistit podporu a názory, a teprve pak oznámit o své kandidatuře.

Tomáš Petříček v minulosti vyloučil kandidaturu do užšího vedení sociální demokracie s tím, že chce stát v čele pražské pobočky. Změnu svého názoru motivuje tím, že v sociální demokracii narůstá nespokojnost a začínají se ozývat hlasy, které požadují změny. V říjnu se budou konat sněmovní volby a Petříček si myslí, že je nutné udělat všechno pro to, aby straně vrátili ztracenou důvěru.

Petříček se domnívá, že pokud chce soc. dem. uspět ve volbách, bude nutné změnit styl politiky. Podotkl, že situace, ve které se momentálně strana nachází, je cenou za společné působením ve vládě s hnutím ANO. Nevylučuje, že řadu věcí prosadili, ale je zapotřebí podle něj otevřeně říct, jakých chyb se dopustili.

„Jak jsem řekl, řada věcí se nám povedla, prosadili jsme ve vládě s hnutím ANO řadu našich programových priorit, ale přinejmenším od loňských krajských voleb vnímám to, že je potřeba dát straně nový impulz. Zatím se to nestalo. Silně vnímám, že ve straně roste nespokojenost, a já chci nabídnout alternativu,” řekl v rozhovoru pro deník Právo Petříček.

„Jsem rád, že mým oznámením o kandidatuře se rozjela velmi živá debata. Chci členům strany představit svou vizi, záměr, jakou politiku by ČSSD měla dělat. A také jaké tváře by stranu měly do budoucna reprezentovat,“ uvádí dále Petříček.

„Nechci se pouštět do veřejné debaty týkající se minulosti soc. dem., chci se soustředit především na budoucnost a probrat se straníky věci, na které jsem třeba na politickém grémiu upozorňoval,“ konkretizuje Petříček.

V čem vidí Petříček zmíněnou alternativu? Podle Petříčka má soc. dem. dobrý program, který vyžaduje doplnění v některých oblastech, týká se to především toho, jak by se měla strana prezentovat a připravit se vést otevřený dialog.

Avšak předsednictvo mateřské pražské organizace odmítlo návrh usnesení, podle kterého by měl být Petříček vhodným kandidátem na organizaci změn. Jak vnímá tuto „červenu kartu“?

O mé kandidatuře do vedení @CSSD, mých představách o směřování sociální demokracie, nebo vysvětlení, jak je to s ukrajinským zákonem o válečných veteránech čtěte v zítřejším rozhovoru pro deník Právo. Zpovídala mě Karolina Brodníčková. pic.twitter.com/LfJpylZ6am — Tomáš Petříček (@TPetricek) January 10, 2019 ​„Jako červenou kartu to vůbec nevnímám. Naopak. Chci diskutovat se straníky, jakou oni mají představu o změnách, chci se účastnit debat v krajích. Vnímám podporu, vnímám to, že chtějí změnu. A znovu opakuji: Jsem rád, že se debata rozproudila. Také na krajském předsednictvu v Praze byla debata velmi živá, věcná, padaly věcné návrhy, které chci zúročit před sjezdem,“ uvedl Petříček.

„Soc. dem. nemá podle mě dnes už co ztratit. Bez změny budou naše 3,5 procenta voličské podpory realitou i na podzim. Proto se svým týmem navrhuji: pojďme jinou cestou, změňme styl, otevřeme se debatě nejen se stranou zelených, s odbory, ale i dalšími,” dodal.

To, kdo jsou členové týmu, kteří sdílí Petříčkův pohled na sociální demokracii, zatím politik avizovat nechtěl.