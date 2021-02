Zopakuje se rok 1938? Podle Filipa hrozí kvůli tahanicím s vakcínou ztráta suverenity

„ ,Vakcínu Sputnik V nepoužijeme bez schválení v EU!‘ zdůrazňuje nejen předseda vlády Andrej Babiš,“ napsal politik na úvod svého statusu, který pojmenoval „O suverenitě“.

Filip podotkl, že mu nejde z principu o Sputnik V, ale o proces.

„Řekl snad premiér jedním dechem i to, že Česká republika není k tomuto úkonu svéprávná, že SÚKL není autorita a že český personál není dostatečně odborně vzdělán, tudíž že není kompetentní k této schvalovací proceduře? Tak to totiž musíme brát,“ pokračuje šéf komunistů.

Následně Filip uvedl několik dotazů v souvislosti s danou problematikou.

„Pak nezbývá, než otázka - proč SÚKL nezrušíme? Toto je podle vlády politika suverénního státu? Čekat, až o nás, za nás a bez nás rozhodne Brusel, resp. Amsterdam, kde sídlí EMA?“ stojí v příspěvku předsedy KSČM.

Filip připomněl, že se o osudu země už jednou rozhodovalo.

„V třicátém osmém roce v Mnichově. Pro českou zemi to dopadlo tragicky. Paradoxní je, že i dnes o nás bez nás rozhodují v podstatě ty samé státy jako v září 1938. Pane předsedo vlády, to je na pováženou!“ upozornil Filip.

Co na to sledující?

„S tím SÚKLem mě napadlo totéž,“ napsala Marie Anna Kúrová.

„Proč náš národ poslouchá lumpy, kteří nás už jednou zradili, zřejmě protože tam jsou dnes takový hlupáci zaujatý jako tenkrát,“ nechápe situaci Jan Borovec.

„Republika je již prodána a nenávratně ztracena,“ konstatoval Ladislav Pavlíček.

Další sledující se nezdrželi sarkasmu.

„Hlavně, že povolil neprověřený americký lék,“ uvedl Martin Kurka.

Zazněla i podpora na adresu vakcíny vyrobené v RF.

„Očkovat se nechci, kdyby ale by bylo z donucení, ráda bych vakcínu z Ruské federace,“ vyslovila se Zituš Čechmanová.

„Pan premiér rozhodně nemá pravdu. Vakcínu Sputnik můžeme schválit sami jako ČR, na to opravdu nepotřebujeme nikým nevolené úředníky v Bruselu. Podřizovat se totalitní organizaci jako je EU, je prostě cesta do pekel. A jak píšete, máme sami dost špatných zkušeností se Západem. Zde jde o lidské životy a vláda by měla využít všech možných prostředků. Vakcína Sputnik je velmi pozitivně hodnocena, tak na co ještě česká vláda čeká,“ podotkl Filip Hercík.

Minulý týden jsme psali o tom, že Pražský hrad podle slov mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka pracuje na tom, aby se do země přednostně dostala ruská vakcína proti koronaviru Sputnik V.

„Podnikáme kroky, ale nebudu sdělovat žádné podrobnosti, a to v zájmu celé věci,“ citoval slova Jiřího Ovčáčka portál Idnes, který se obrátil na Pražský hrad s žádostí o informace, zdali administrativa českého prezidenta v současné době pracuje na tom, aby se do země dostala ruská vakcína Sputnik V přednostně.