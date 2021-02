Meteorologové avizují oteplení. Denní teploty se vyšplhají až na 17 °C

Nad územím jihovýchodní a jižní Evropy prochází rozsáhlá tlaková výše, která bude v nebližších dnech ovlivňovat počasí také v České republice. To se v nejbližších dnech bude nést ve znamení nízké oblačnosti a zvýšených teplot, které se mohou vyšplhat na 17 stupňů Celsia.

„Jarní počasí vydrží až do konce pracovního týdne, o víkendu dorazí za studenou frontou ochlazení,“ předpovídá meteorolog Josef Hanzlík z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

#pocasi Nad naše území proudí velmi teplý vzduch. V pondělí bude ještě na obloze převažovat nízká inverzní oblačnost, slunečno bude zejména na horách.

Obr. – výskyt nízké oblačnosti a rozložení maximálních teplot dnes a zítra v odpoledních hodinách pic.twitter.com/KxEZUA8HUo — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 22, 2021 ​

Dnešní pondělí bude zatažené nízkou oblačností, lokálně se mohou vyskytnout mlhy a také mrholení. Na horách, ve Slezsku a částečně na Moravě bude jasno. Odpoledne a večer meteorologové očekávají rozpuštění nízké oblačnosti, zejména v jihozápadní části Čech. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 3 až 8 °C, za podmínek delšího slunečního svitu bude 8 až 13 °C. V polohách 1000 m a na horách bude kolem 7 °C, na Šumavě 12 °C. Očekává se slabý proměnlivý jihovýchodní vítr o rychlosti 1 až 4 m/s. Ve Slezsku bude foukat jihozápadní vítr dosahující 3 až 6 m/s.

Dnešní noc by měla být jasná, místy se mohou vyskytnout mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teplota se bude pohybovat na úrovni 0 až -4 °C. Vítr bude slabý proměnlivý nebo jihozápadní o rychlosti do 4 m/s, ve Slezsku bude foukat mírný vítr rychlostí od 3 do 6 m/s.

Úterní den bude jasný až skoro jasný. Po ránu se mohou místy vyskytnout mlhy, zpočátku mrznoucí, které se ojediněle udrží celý den. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 9 až 13 °C, když bude delší dobu svítit sluníčko tak i 15 °C. Při mlhách nebo zatažené obloze jenom kolem 5 °C. Foukat bude slabý proměnlivý vítr rychlostí do 4 m/s, ve Slezsku 3 až 6 m/s.

Ve středu meteorologové slibují slunečné a velmi teplé počasí. Bude jasno až skoro jasno, ráno se místy vyskytnou mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která se ojediněle může držet celý den. Noční teploty se budou pohybovat od +3 do -1 °C, v údolích dokonce kolem -3 °C. Denní teploty se vyšplhají na 12 až 17 °C, za podmínky nízké oblačnosti nebo mlhy bude však jenom kolem 7 °C. Foukat bude proměnlivý nebo jihovýchodní vítr rychlostí do 4 m/s.

Ve čtvrtek se také můžeme těšit na jasnou až skoro jasnou oblohu, po ránu místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, mlhy se ojediněle udrží po dobu celého dne. Nejnižší noční teploty budou v rozmezí +3 až -1 °C, při mírném větru +5°C. Nejvyšší denní teploty dosáhnou příjemných 12 až 17 °C, při mlhách a nízké oblačnosti jenom kolem 7 °C. Foukat bude proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s, ve východní části mírný jihozápadní vítr 2 až 5 m/s.

Pátečního dne meteorologové očekávají převážně jasno až polojasno, lokálně mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Postupně však od severozápadu bude přibývat oblačnosti a ve večerních hodinách se na severozápadě může vyskytnout déšť. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +4 až -1 °C. Přes den teploměry ukážou 11 až 15 °C, při dlouhotrvajících mlhách a nízké oblačnosti kolem 6 °C. Očekává se slabý proměnlivý, večer mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

O víkendu a v pondělí meteorologové očekávají oblačno, místy déšť nebo přeháňky, na horách srážky v podobě sněhu. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C.