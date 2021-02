Česko podá žalobu na Polsko kvůli dolu Turów. Jde o porušení práv občanů

Důvodem tohoto kroku je negativní dopad těžby na hraniční regiony Hrádecko a Frýdlantsko, kde českým občanům ubývá spodní voda.

​Jedná se o požadavek, který se bude týkat zastavení těžby. Žalobu podle dřívějších vyjádření podporuje i Liberecký kraj, který hraničí s Turówem.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček přiznal, že se dlouho snažil, aby spor s Polskem o Turów byl vyřešen bez soudních tahanic. Zatím nabízí předběžné opatření. Z poznámky šéfa rezortu diplomacie vyplývá, že pokud by mu soud vyhověl, těžba v Turówě by se musela do vynesení verdiktu zastavit.

​Podle publikace ČTK může spor nicméně až do vynesení rozsudku ukončit dohoda obou stran.

Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek, který je zároveň vládním zmocněncem pro zastupování ČR před soudním dvorem, v této souvislosti zdůraznil, že žaloba směřuje především na porušení práv českých občanů.

„Ti se nemohli zúčastnit ani povolovacího řízení rozšiřování dolu, ani soudního přezkumu tohoto rozhodnutí. Polsko české straně také neposkytlo potřebné dokumenty týkajících se těžby a nezohlednilo posouzení vlivů na životní prostředí,“ podotkl Smolek.

Publikace připomíná, že polský důl Turów zásobuje uhlím převážně sousední elektrárnu, která stejně jako důl patří skupině PGE. Ta má v plánu pokračovat v těžbě do roku 2044.

Loni na jaře polské ministerstvo klimatu nehledě na námitky sousedů o šest let prodloužilo dané společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Podotýká se, že důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci tam chtějí těžit až do hloubky 330 metrů.

Obyvatelé Saska a příhraničních oblastí Libereckého kraje se obávají ztráty vody. Rovněž se bojí zvýšeného hluku a prašnosti.