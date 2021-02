Dostala se jihoafrická mutace covidu-19 i do Česka? První případy se zatím prověřují

To, že se Českem šíří nakažlivější britská mutace koronaviru zvaná „Brigita“, která zasáhla zejména západ Čech, se již ví. Nyní by však naše republika mohla mít možná další problém. Národní referenční laboratoř (NRL) totiž již obdržela dva vzorky, které by mohlo svědčit o jihoafrické mutaci této nemoci.