Prezident Zeman dal svůj podpis pod půlbilionový schodek rozpočtu. Schillerová uvedla, co z toho budou mít Češi

Miloš Zeman podepsal zvýšení schodku státního rozpočtu pro letošní rok na 500 miliard korun. Informoval o tom tiskový mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček. Česká ministryně financí Alena Schillerová si je jistá, že je to pozitivní zpráva pro podnikatele a zaměstnance, kteří budou moci dostat kompenzaci. Uvolní se prostředky i pro nákup vakcín.

Novela zákona o zvýšení schodku státního rozpočtu z 320 miliard na 500 miliard korun, která byla již dříve schválena v Poslanecké sněmovně, byla dnes podepsaná českým prezidentem Milošem Zemanem. Takové informace přinesl tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

„Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v úterý dne 23. února 2021 zákon ze dne 18. února 2021, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021,“ uvedl Ovčáček na svém Twitteru.

Ministryně financí Alena Schillerová rozhodnutí českého prezidenta přivítala. Podle jejich slov přijetí tohoto zákona umožní zajistit finanční podporu různým skupinám obyvatelstva v době pandemie. Uvolněné prostředky by měly být použity například i pro nákup vakcín. Zvýšení schodku není značným problémem, myslí si Schillerová, a to kvůli tomu, že Česko má v současné době nízkou míru zadluženosti.

„Víc peněz podnikajícím i zaměstnaným. Kompenzační bonus 1000 Kč denně. Odměny zdravotníkům, nákup vakcín a plošné testování ve školách. To je novela zákona o státním rozpočtu na letošní rok, kterou právě podepsal pan prezident,“ vysvětlila výhody přijatého schodku český ministryně.

Hlasování ve Sněmovně

Přijetí novely zákony o zvýšení schodku rozpočtu se stalo možným poté, co byl návrh podpořen poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Pokud se tedy zaměříme na to, jak dopadlo hlasování, zmiňme, že návrhu vyslovilo podporu 93 poslanců z přítomných 164. Proti bylo 70 zákonodárců.

Uveďme, že kabinet odsouhlasil zvýšení schodku na svém jednání minulé pondělí. Tehdy resort financí uvedl, že „novela reflektuje aktuální vývoj boje s pandemií, úpravy ve vládních programech přímé pomoci, snížení daňového zatížení zaměstnanců o čtvrtinu a aktuální výzvy související se zatížením zdravotního systému, masivní vakcinací a testováním obyvatelstva“.

Pokud jde o celkové příjmy rozpočtu, ty by letos měly být podle zákona 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Znamená to, že příjmy by měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.