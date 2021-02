Soud nařídil pražskému gymnáziu, aby obnovilo denní výuku. Nouzový stav je protiústavní, rozhodl

Soud tak vyhověl správní žalobě podané studentem prvního ročníku. Student se žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem a žádal, aby soud škole přikázal obnovit prezenční výuku tak, jak byla uskutečňována do 2. října 2020.

Gymnázium od 5. října loňského roku učí studenty distančně, a to na základě opatření vlády. Student ale poukazoval na to, že tento způsob výuky školský zákon nezná a že nemůže nahradit výuku prezenční. Zároveň namítal, že distanční vzdělání je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem.

„Lze shrnout, že pro postup žalovaného (gymnázia), který neposkytuje denní formu vzdělávání, v době vydání tohoto rozsudku neexistuje žádný způsobilý právní podklad,“ uvedl asistent předsedkyně Městského soudu v Praze Adam Wenig pro ČTK.

Z rozhodnutí vyvěšeného na úřední desce soudu vyplývá, že senát Milana Taubera vycházel z toho, že Sněmovna s dalším prodloužením nouzového stavu nevyslovila na své schůzi 11. února souhlas. Aktuální nouzový stav není podle názoru soudu novým nouzovým stavem, ale faktickým pokračováním předchozího, které vláda vyhlásila proti vůli Sněmovny.

Rozhodnutí soudu, jenž se opírá o problematiku prodloužení nouzového stavu, se podle soudce Milana Taubera týká pouze konkrétní jedné školy.

„My jsme se zabývali pouze situací jednoho gymnázia, nicméně nemohu tvrdit, že argumentace, na které jsme náš závěr vystavěli, není zobecnitelná na všechny jiné případy. Čili, kdybychom posuzovali případ jiného krizového opatření, aplikovali bychom úplně stejné úvahy,“ sdělil pro Deník N.

Uvádí se, že rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Premiér Andrej Babiš novinářům sdělil, že o rozhodnutí nevěděl.

„Slyším to poprvé od vás, takže to je samozřejmě otázka na ministerstvo zdravotnictví, které se k tomu musí vyjádřit,“ řekl po jednání vlády s opozicí.

Situaci tak pro portál iDNES.cz okomentoval i ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Dozvěděl jsem se to před několika desítkami minut. Náš legislativní odbor, včetně Legislativní rady vlády, to zkoumá a budeme na to reagovat,“ uvedl Jan Blatný.

„Mohu jen říct, že doufám, že v souvislosti s pandemickým zákonem bude i v Senátu platit dohoda napříč politickým spektrem a že bude snaha tento zákon schválit. A co by to znamenalo? V tu chvíli bychom se bavili o rizikové situaci daleko vyššího kalibru než, že se vrátí jeden nebo dva ročníky dětí do škol. To by znamenalo obnovit výuku v plném rozsahu nebo otevřít obchody. A to by se doba, kdy zkolabuje zdravotní systém v České republice nepočítal na týdny, ale na dny,“ dodal.

Připomeňme, že vláda Andreje Babiš (ANO) nový nouzový stav vyhlásila 14. února na žádost hejtmanů. Poslanecká sněmovna totiž původní nouzový stav odmítla prodloužit.