Částečný návrat žáků do škol se odkládá na 3. března. Dohodl se na tom ministr školství Robert Plaga (za ANO) se zástupci Asociace krajů ČR. Původně vláda avizovala, že se školy částečně otevřou od pondělí 1. března. Informovala o tom ČTK s odkazem na mluvčí ministerstva Anetu Lednovou.

Návrat do lavic se odkládá za tím účelem, aby školy dostaly více času na přípravu testování na covid-19. Testy pro školy mají do Česka dorazit z Číny až v neděli 28. února. V následujících dnech bude nutné zajistit jejich distribuci do škol.

„Pokud má rozhodnutí vlády o návratu do škol padnout až v pátek po jednání o pandemickém zákonu a testy objednané ministerstvem vnitra dorazit v neděli 28. února a teprve být distribuovány, je z pohledu ministerstva školství prvním možným termínem, kdy je možné školy otevřít, středa 3. března,“ uvedla Lednová.

Na potřebě dát školám čas na přípravu testování se podle ní dnes Plaga shodl se školskou komisí Asociace krajů ČR.

Dříve ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) prohlásil, že návrat maturantů a devátých ročníků do škol na počátku března lze jen obtížně stihnout. Žádný konkrétní termín ale přitom uvést nechtěl.