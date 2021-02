ČSA se chystají propustit až všech 430 zaměstnanců. Co se stalo?

Vypadá to, že České aerolinie, které jsou součástí letecké skupiny Smartwings, zažívají těžké časy. Společnost na začátku února požádala stát o pomoc 1,1 miliardy korun, ale údajně s touto pomocí nemůže počítat. Vzhledem k tomu tak nestíhá splácet dluhy, a tak je na pořadu dnu velké propouštění zaměstnanců, píše server Hospodářské noviny (HN).

Uvádí se, že letecký dopravce úřadu práce oznámil, že má v plánu propustit až všech svých 430 zaměstnanců. Takové informace HN následně potvrdila předsedkyně Odborové organizace posádek letadel Tereza Löffelmanová. Tak dodala, že i tuto společnost nepříznivě ovlivnily dopady epidemie covidu-19. S pomocí státu ale přitom počítat nemůže. Za zmínku stojí i to, že je letecký dopravce pod ochranným moratoriem před věřiteli, které ale skončí na konci tohoto měsíce.

„Mohu potvrdit, že nám bylo doručeno oznámení o hromadném propouštění,“ prozradila serveru Löffelmanová.

Ta ještě dodala, že zatím zaměstnanci neznají plán, jak chce společnost přežít následující týdny.

Pomoc státu se jich netýká

I když zmiňovaná letecká skupina požádala stát o pomoc ve výši 1,1 miliardy korun pro ČSA, vypadá to bledě. Jisté přitom je, že dopravce bez pomoci státu čeká insolvenční řízení. Důvod je jednoduchý – firma nemá nárok na

Připomeňme, že již dříve Smartwings vládu vyzvala k vytvoření kompenzačního programu pro letectví. Ten by s největší pravděpodobností využívaly právě jen Smartwings a ČSA. Tyto kompenzace měly podle spolumajitele skupiny Jiřího Šimáněho pokrýt zrušené lety během nouzového stavu na jaře loňského roku, přičemž skupina náhradu vyčíslila na zhruba půl miliardy korun.

Šimáně ještě doplnil, že ČSA se vloni potýkaly se ztrátou asi 1,5 miliardy korun. Kromě toho nemají leasingovou společnost, která by je podpořila tak, jako se to událo v případě Smartwings. Znamená to tedy, že případný úpadek a insolvenční řízení může postihnout i klienty ČSA, kteří u společnosti nakoupili letenky za miliardu korun a dosud je nevyužili.

Smutné na tom vše navíc je, že stát se k pomoci nechystá…

„Žádnou specifickou podporu pro skupinu Smartwings nepřipravujeme,“ vyjádřil se na k danému tématu ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Zmiňme také to, že ministerstvo dopravy už v minulosti uvedl, že program Covid Plus, který umožňuje čerpat záruky i podnikům z dopravy a cestovního ruchu, může využít společnost Smartwings jako majoritní vlastník ČSA.

Už v létě loňského roku přitom ČSA avizovaly, že hodlají do letošního února snížit počet zaměstnanců o víc než 300. Ve firmě v té době pracovalo zhruba 700 lidí. A zaměstnance propouštěly také Smartwings.