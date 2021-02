Podle Babiše je situace v ČR vážná: Vláda bude opět jednat o nouzovém stavu, zpřísní se opatření, děti to škol nepůjdou

Český premiér Andrej Babiš okomentoval současnou situaci s koronavirem v ČR. Podle jeho slov je extrémně vážná, a tak se vláda chystá jednat o dalším prodloužení nouzového stavu. Navíc to vypadá, že přijde i na další dramatické zpřísnění opatření. Řekl to na dnešní tiskové konferenci.

I když se na dnešním jednání měl probírat především návrat dětí do škol nebo testování ve firmách, vládu nyní zajímá hlavně nouzový stav. Proto o něm bude dnes znovu debatovat.

„Dnes bude další vláda ve 20 hodin, která projedná žádost o prodloužení nouzového stavu. Opatření, které máme a které nám povoluje pandemický zákon, jsou podle mého názoru nedostatečné,“ prohlásil Babiš.

Premiér také dodal, že v 16 hodin odpoledne proběhne jednání s opozicí, a o hodinu později pak se zaměstnavateli a odboráři. Od 18 hodin s iniciativou 40 dní pro život a ve 20. hodin zasedne tedy opět vláda.

„Prosím všechny, aby pochopili, že takovou situaci jsme tady skutečně ještě neměli. Bohužel to vypadá, že situace na výročí u nás bude pravděpodobně nejhorší,“ řekl Babiš a narážel na to, že právě před rokem, 1. března, se u nás objevily první případy covidu-19.

A vzhledem k vývoji situace je dost možné, že přijde také na zpřísnění opatření.

„Jsme přesvědčeni, že je potřeba opatření změnit a zpřísnit, protože jestli to neuděláme tak za příští dva, tři týdny nás čekají obrovské problémy a katastrofa,“ poznamenal premiér.

Česku navíc nehraje do karet ani to, že se u nás objevily již tři případy jihoafrické mutace koronaviru. Zřejmě by tak zpřísněná opatření měla být podobná těm, která byla v první vlně na jaře loňského roku. Žádnou novinkou není ani to, že po tvrdém lockdownu volá řada expertů.

„Opatření předloží ministerstvo zdravotnictví. Víceméně se vrátíme k opatřením z první vlny, nebo března,“ upřesnil Babiš a nevyloučil tvrdý lockdown.

O této otázce navíc diskutoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahu. Následně doplnil: „Není kontakt, není přenos.“

„Čekají nás pekelné dny z hlediska zdravotnictví,“ uvedl.

Návrat dětí do škol

Řeč byla také o návratu dětí to škol v polovině příštího týdne, což Babiš označil za nereálnou věc. Původně mělo k částečnému návratu žáků dojít od 1. března, v úterý ale ministr školství Robert Plaga oznámil, že to může být nejdříve 3. března. V první fázi by měli do lavic usednout studenti posledních ročníků středních škol a žáci posledních ročníků základních škol.

„Byl předpoklad, že se vrátí 1. 3. maturanti do škol, za této situace to není možné,“ řekl premiér s tím, že je současná situace kritická, a dodal: „Není jiné řešení.“

Nicméně, o této otázce bude vláda znovu jednat.

Testování zaměstnanců

Večer by se mělo rozhodnout také o testování zaměstnanců na covid-19. Ráno vláda jednala o tom, že si testování firmy mají odečítat z odvodů na zdravotní pojištění. Za každý jeden antigenní test by si podle návrhu vicepremiéra Karla Havlíčka mohly firmy odečíst z odvodů na zdravotní pojištění 80 korun. Vláda řešila už ráno i možné povinné nošení respirátorů i v zaměstnání.

Se snížením rizika šíření nemoci ve firmách chtějí vládě pomoci i podnikatelské organizace, které souhlasí se zavedením povinnosti nošení roušek v podnicích. Mají ale jednu podmínku, a sice, že kabinet udělí rozumné výjimky pro některé zaměstnance, kteří pracují ve ztížených podmínkách nebo na home office.

Podle návrhu na testování, který předložil vicepremiér Havlíček, by si firmy měsíčně mohly odečíst z odvodů na zdravotní pojištění asi 600 milionů korun. Nicméně, Hospodářská komora v úterý upozornila, že snížení odvodů ze zdravotního pojištění by mělo za následek prohloubení deficitu veřejného zdravotního pojištění.

Dle Havlíčkových odhadů by se testování mělo týkat zhruba 1,88 milionu lidí, měsíčně by tak mohlo být provedeno asi 7,5 milionu testů. Platnost novely zákona navrhuje do konce roku, roční náklady by činily šest miliard. Navíc, pro hromadné testování ve firmách jsou i opoziční politici.

„Už dva týdny upozorňujeme vládu, ať posílí testování ve firmách, protože jinak hrozí katastrofa. Odpovědí nám je ticho a tiskové konference oznamující čím dál bližší kolaps nemocnic. Tak ještě jednou, začněte proboha testovat ve firmách a pošlete všechny státní zaměstnance, u kterých je to možné, na home office. Bez toho se z tohoto průšvihu nevyhrabeme,“ řekl k věci poslanec za Piráty Mikuláš Ferjenčík.