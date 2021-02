Média: AstraZeneca nedokáže zajistit dodávky své vakcíny do EU ve slíbeném objemu

Britská farmaceutická společnost AstraZeneca, která se zavázala dodat 180 milionů dávek vakcíny do Evropské unie v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku, ve skutečnosti může realizovat necelých 50 % tohoto objemu. S touto zprávou přišla agentura Reuters, která získala komentář od jednoho z představitelů Evropské unie v Bruselu.

Následně se k tomuto tématu vyjádřil i představitel samotného dodavatele vakcíny, který výše uvedené informace nevyvrátil. Zdůraznil však, že v současné době společnost usiluje o zvýšení svých výrobních kapacit, aby v konečném důsledku dokázala doručit slíbené množství očkovací látky. Uvádí se, že možný propad dodávek může zmařit plány EU naočkovat do léta 70 % dospělého obyvatelstva.

Co se týče dodávek vakcíny v prvním čtvrtletí roku 2021, s velkou pravděpodobností AstraZeneca také nesplní původní plán, podle něhož by do EU mělo být doručeno 90 milionů dávek. Předpokládá se, že firma doručí kolem 40 milionů dávek vakcíny.

Problémy s doručováním vakcíny v rámci EU

Český europoslanec Ivan David dříve prohlásil, že skutečným důvodem problémů s doručením očkovacích látek do evropských zemí je zejména to, jak byla uzavřena smlouva s dodavateli vakcíny. Chybí tam totiž podle něj jakákoliv demokratická kontrola.

„Uzavřeli smlouvu, podle níž platí cizími penězi, penězi poplatníků a utajují obsah smlouvy. To není drobné darebáctví úředníčka městského zastupitelstva, které má naději, že unikne pozornosti. To je zločin, za který v méně „demokratických“ zemích hrozí poprava, v EU nic. To je příliš málo. Jde o desítky miliard a desetitisíce mrtvých,“ tvrdí David.

Europoslanec poukazuje na to, že proces uzavření dohody byl zcela neprůhledný, a proto dnes již není možné získat odpovědi na řadu jednoduchých otázek.

„Jaké bylo výběrové řízení při výběru dodavatelů vakcín? Žádné, šlo o dohodu za zavřenými dveřmi. Jaká jsou ujednání o cenách a termínech dodávky? To nesmíme vědět. Je toto ujednání plněno? Nekontrolovatelné… Jestliže by nebylo plněno, jaké budou sankce? Sankční ujednání v takové přátelské smlouvě o dodání peněz asi chybí,“ domnívá se David.

V této situaci je podle něj logické, že jiné firmy, než ty vybrané Evropskou komisí, mají potíže se schválením na evropském trhu.