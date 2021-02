Odmítne Senát pandemický zákon? Jde o prodloužení nouzového stavu

Pandemický zákon o přijímání protiepidemických opatření i bez nouzového stavu bude Senát projednávat dnes odpoledne. V případě prodloužení nouzového stavu, který platí do 27. února a o kterém dnes mluvil Andrej Babiš, by Senát jeho schvalování mohl odložit do 17. března. Uvedl to předseda hnutí Senátor 21 Václav Láska. Podle něj by odložení schválení poskytlo více času na úpravu zákona.

Wagenknech zároveň pochybuje o tom, že premiér k potřebě prodloužení nouzového stavu dospěl až nyní.

„Pokud to tak je, tak je to nekompetentní vláda, je to jenom politická hra a je to neodpovědné,“ uvedl pirátský senátor.

Schválení pandemického zákona

Zdravotnický výbor Senátu se domluvil pouze na minimálních úpravách pandemického zákona, aby ho mohla ve zrychleném režimu Poslanecká sněmovna projednat již v pátek. Senátorům jde o propojení ustanovení o pandemické pohotovosti s protiepidemickými opatřeními tak, aby zrušení pohotovosti zároveň znamenalo také zrušení opatření.

Piráti a hnutí Senátor 21 chtějí v pandemickém zákoně omezit třímilionové pokuty za porušení protiepidemických opatření. Podle Wagenknecha jsou drakonické, například v Rakousku je maximální výše pokut 780 tisíc korun.

Lidovci však chtějí, aby Senát návrh pandemického zákona projednal co nejdříve. Před schůzí Senátu předsedkyně klubu KDU-ČSL a nezávislí Šárka Jelínková uvedla, že jednání o prodloužení nouzového stavu může probíhat souběžně. Stejně situaci vidí také předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Vážná situace v Česku

Český premiér Andrej Babiš okomentoval současnou situaci s koronavirem v ČR. Podle jeho slov je extrémně vážná, a tak se vláda chystá jednat o dalším prodloužení nouzového stavu. Navíc to vypadá, že přijde i na další dramatické zpřísnění opatření. Řekl to na dnešní tiskové konferenci.

I když se na dnešním jednání měl probírat především návrat dětí do škol nebo testování ve firmách, vládu nyní zajímá hlavně nouzový stav. Proto o něm bude dnes znovu debatovat.

Premiér také dodal, že v 16 hodin odpoledne proběhne jednání s opozicí, a o hodinu později pak se zaměstnavateli a odboráři. Od 18 hodin s iniciativou 40 dní pro život a ve 20. hodin zasedne tedy opět vláda.

Česku navíc nehraje do karet ani to, že se u nás objevily již tři případy jihoafrické mutace koronaviru. Zřejmě by tak zpřísněná opatření měla být podobná těm, která byla v první vlně na jaře loňského roku. Žádnou novinkou není ani to, že po tvrdém lockdownu volá řada expertů.