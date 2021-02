Německo přislíbilo Česku pomoc při zvládání pandemie. Situace u nás nenechává lhostejným, řekl mluvčí kancléřky

„Tyto věci jsou důvěrné. Mohu jen potvrdit, že kancléřka s premiérem Babišem včera telefonicky jednala. A pokud tam byla žádost o pomoc, pak bude jistě na všech úrovních prověřena. Jinou odpověď k tomu dnes nemohu poskytnout,” řekl Steffen Seibert na dotaz novinářů.

Německý vládní mluvčí k tomu poznamenal, že situace v Česku nenechává Německo lhostejným.

„Samozřejmě jako sousedé a přátelé Česka sledujeme, jak těžce se tam pandemie vyvinula a jak extrémně se situace v některých regionech vyhrotila,” uvedl.

Deník Bild napsal, že Merkelová se po telefonátu s Babišem obrátila na řadu spolkových zemí, včetně Saska-Anhaltska. Tamní premiér Reiner Haseloff solidaritu okamžitě podle deníku přislíbil. „Situace v Česku je katastrofální, už to nezvládají,” řekl Haseloff.

Pomoc Česku v úterý adresoval také premiér západoněmecké spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a předseda vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Armin Laschet.

Jak potvrdil Babiš, Česko rovněž má konkrétní nabídku devíti lůžek pro pacienty s covidem-19 i od saského premiéra Michaela Kretschmera. Vyčlenit lůžka pro české pacienty přislíbil i bavorský premiér Markus Söder.

Podle Babiše však zatím není jasné, zda bude nutné lůžka v sousední zemi využít, protože české nemocnice prý zatím situaci zvládají. Kapacita lůžek pro pacienty s potřebou intenzivní péčí je ovšem v Česku velmi malá, proto premiér připustil, že by pomoc z Německa v tomto případě velice prospěla.

Situace s koronavirem v ČR

Český premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci uvedl, že epidemiologická situace v zemi je extrémně vážná, tak se vláda chystá jednat o dalším prodloužení nouzového stavu. Navíc to vypadá, že přijde i na další dramatické zpřísnění opatření.

„Vláda projedná žádost o prodloužení nouzového stavu. Opatření, které máme a které nám povoluje pandemický zákon, jsou podle mého názoru nedostatečné,“ prohlásil Babiš.

Babiš je také přesvědčen, že je také potřeba změnit a zpřísnit opatření , jinak nás čekají „obrovské problémy a katastrofa“.

Česku navíc nehraje do karet ani to, že se u nás objevily již tři případy jihoafrické mutace koronaviru. Zřejmě by tak zpřísněná opatření měla být podobná těm, která byla v první vlně na jaře loňského roku. Žádnou novinkou není ani to, že po tvrdém lockdownu volá řada expertů.

Na tiskové konferenci byla řeč také o návratu dětí do škol v polovině příštího týdne. Babiš to označil za nereálnou věc.